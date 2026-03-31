Schwerpunkt in der neuen Politik & Kultur

Berlin, 31.03.2026. Im Schwerpunkt der April-Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, geht es um die Revolution des Sehens und wie das Mikroskop die Welt verändert hat.

Unsere Autorinnen und Autoren beleuchten verschiedene Aspekte: die Geschichte und Funktionsweise des Mikroskops, dessen Einsatz in der schulischen und universitären Lehre sowie in Kunst, Film und Fotografie. Darüber hinaus geht es um Personen und Unternehmen der Mikroskopie, wie beispielsweise E. T. A. Hoffmann oder Carl Zeiss, sowie darum, wie interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Einstieg in die Mikroskopie finden können.

Die April-Ausgabe von Politik & Kultur mit dem Schwerpunkt „Die Revolution des Sehens – Wie das Mikroskop die Welt verändert hat“ (Seite 17 – 31) kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.

als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden. Die gedruckte Ausgabe 4/26 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.

Im Schwerpunkt kommen folgende Autorinnen und Autoren zu Wort:

Wolfgang Bettighofer , Betreiber der Webseite protisten.de

, Betreiber der Webseite protisten.de Ralph Caspers , Fernsehmoderator, Autor, Drehbuchautor und Schauspieler

, Fernsehmoderator, Autor, Drehbuchautor und Schauspieler Thomas Fromm , Diplom-Biologe, Maler, Grafiker und Fotograf

, Diplom-Biologe, Maler, Grafiker und Fotograf Ludwig Greven , freier Journalist und Autor

, freier Journalist und Autor Klaus Hausmann , Biologe und Gründer der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft (BMG)

, Biologe und Gründer der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft (BMG) Christian Hamm , Leiter der Abteilung für bioinspiriertes Leichtbaudesign und funktionelle Morphologie am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven

, Leiter der Abteilung für bioinspiriertes Leichtbaudesign und funktionelle Morphologie am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven Martin Kreutz , Chemiker und Mikroskopiker

, Chemiker und Mikroskopiker Erich Lüthje , Biologie Lehrer

, Biologie Lehrer Oliver Meckes , wissenschaftlicher Fotograf und Mitinhaber von eye of science

, wissenschaftlicher Fotograf und Mitinhaber von eye of science Jochen Müller, Neurowissenschaftler und Wissenschaftsjournalist

Neurowissenschaftler und Wissenschaftsjournalist Helmut Pfaffmann , Vorsitzender der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft

, Vorsitzender der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft Renate Radek , Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin und Geschäftsführerin der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft

, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin und Geschäftsführerin der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft Christina Schmitz , Leiterin der Publikumsdienste an der Staatsbibliothek zu Berlin

, Leiterin der Publikumsdienste an der Staatsbibliothek zu Berlin Georg Seeßlen , Autor und Mitglied der Akademie der Künste

, Autor und Mitglied der Akademie der Künste Erik Wischnewski , Astrophysiker und Buchautor

, Astrophysiker und Buchautor Wolfgang Wimmer , Leiter des ZEISS Archivs

, Leiter des ZEISS Archivs Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur

Einladung zur Veranstaltung „Die Revolution des Sehens – wie das Mikroskop die Welt verändert hat“.

Ort: Zeiss Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, Kinosaal

Zeit: Fr 17. April 2026, 17 Uhr

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrates in Zusammenarbeit mit rbb24 Inforadio, dem Zeiss Großplanetarium Berlin und der Mikroskopischen Gesellschaft von Berlin.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie hier