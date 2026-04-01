Mentoringprogramm für weibliche Führungskräfte im Kulturbereich – Start der 9. Runde

Berlin, den 01.04.2026. Der Deutsche Kulturrat, Spitzenverband der Bundeskulturverbände, startet heute die 9. Ausschreibung seines Mentoring-Programms: Hoch qualifizierte weibliche Kulturschaffende, die bereits vielfältige berufliche Erfahrungen gesammelt haben und nun eine Führungsposition beziehungsweise eine bessere Sichtbarkeit anstreben, können sich für das bundesweite 1:1-Mentoring-Programm bewerben.

Den ausgewählten Mentees werden in dieser neunten Runde bis zu 30 erfahrene Mentorinnen und Mentoren an die Seite gestellt, die als Kreative, Akteurinnen und Akteure der Kreativwirtschaft oder anderer Kultureinrichtungen in ihrem Fach exzellent sind. Sie alle verfügen über ein weit gespanntes Netzwerk, das sie ebenso wie ihr Wissen mit den Mentees teilen wollen. Die Mentorinnen und Mentoren kommen aus den Bereichen: Architektur, Bibliothekswesen, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Design, Film, Hörfunk und Medien, Kulturelle Bildung und Vermittlung, Kulturpolitik, Kreativwirtschaft, Literatur, Museumswesen, Musik, Musiktheater, Management und Verwaltung, Tanz, Theater, Verlagswesen.

Die Mentees haben außerdem die Möglichkeit, zwischen Oktober und März, an einem moderierten Workshop oder Seminar teilzunehmen. Flankiert wird dieses Angebot von Netzwerktreffen via Zoom mit moderierten Inputs.

In den ersten acht Runden gingen bereits 237 Tandems an den Start. Es bewarben sich in jeder Runde 250 bis 350 ambitionierte Frauen auf dieses Programm, was ein Beleg dafür ist, dass sich karrierebewusste Frauen von diesem Angebot einen positiven Effekt versprechen und ihr Führungs- und Gestaltungswille in allen Kultursparten stark ausgeprägt ist.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagt: „Die vergangenen acht Runden unseres Mentoringprogramm für weibliche Führungskräfte im Kulturbereich haben gezeigt, wie wichtig diese Unterstützung für Frauen sind, die im Kultur- und Medienbereich eine Führungsposition anstreben. Der erfahrene Blick von außen, der im Berufsalltag selten gegeben ist, ist für die Karriere für viele Mentees entscheidend. Insofern freue ich mich sehr, dass das Mentoring-Programm mit Unterstützung durch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die neunte Runde geht. Die positive Resonanz auf dieses Programm lässt uns hoffen, dass wir auf einem guten Weg sind und dass in der Zukunft noch deutlich mehr Frauen an den Schaltstellen von Kultur und Medien vertreten sind.“

Bewerbungsschluss ist der 03. Mai 2026.

Im September/Oktober starten die Tandems dieser neunten Runde.

Das Mentoring-Programm läuft jeweils über sechs Monate.

Die Ausschreibung finden Sie hier.