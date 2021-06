„Zusammenhalt in Vielfalt: Integration durch Arbeit“

Berlin, den 07.06.2021. Gelingt Integration durch Arbeit? Verfolgen Sie dazu den Livestream zur vierten Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration „Zusammenhalt in Vielfalt: Integration durch Arbeit“ am Dienstag, den 8. Juni 2021 ab 10 Uhr und seien Sie live dabei, wenn Jasmin Arbabian-Vogel (Präsidentin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen e.V.), Peter Clever (Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses), Reiner Hoffmann (Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes), Uwe Lübking (Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund), Anja Piel (Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes) und Ulrich Silberbach (Bundesvorsitzender des deutschen beamtenbundes) im dbb forum berlin dazu diskutieren.

Eröffnet wird die Jahrestagung von der Schirmherrin der Initiative kulturelle Integration Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB und dem Sprecher der Initiative kulturelle Integration Olaf Zimmermann.

Über These 14 der 15 Thesen „Erwerbsarbeit ist wichtig für Teilhabe, Identifikation und sozialen Zusammenhalt“, die den Fokus der diesjährigen Tagung bildet, spricht die Tagungsmoderatorin Shelly Kupferberg mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil MdB.

Am Nachmittag wird in drei partizipativen Zoom-Workshops zu den Themen „Teilhabe durch Arbeit“, „Diversität im Arbeitsmarkt Kultur“ und „Chancengleichheit im Arbeitsmarkt“ vertiefend diskutiert. Melden Sie sich hier an und diskutieren Sie mit.

Der Sprecher der Initiative kulturelle Integration Olaf Zimmermann sagte: „Arbeit ist einer der wichtigsten Faktoren für Integration und bringt die Gesellschaft und die einzelnen Menschen zusammen. Ich freue mich auf die Impulse im Rahmen unserer Jahrestagung und lade Sie hiermit herzlich ein, online live dabei zu sein.“