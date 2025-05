Schwerpunkt in Politik und Kultur 5/25

Berlin, den 06.05.2025. In der neuen Ausgabe von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, geht es schwerpunktmäßig um Kunst und Kultur auf dem Land. Künstlerinnen und Künstler berichten von Vor- und Nachteilen des Lebens und Arbeitens auf dem Land. Verschiedene Künstlerdörfer und ihre Konzepte stellen sich vor. Berichtet wird über Förderung der Bildenden Kunst in ländlichen Räumen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Wie findet Kunst auf dem Land Konsumenten und Käufer? Und wie sieht es aus mit Museen und Galerien außerhalb der großen Städte?

Darüber schreiben folgende Autorinnen und Autoren:

Bettina Martin , Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern und Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz 2025

, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern und Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz 2025 Barbara Rüschoff-Parzinger , Kulturdezernentin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe

, Kulturdezernentin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe Dagmar Schmidt , Bildende Künstlerin, Vorsitzende des Bundesverbands Bildender Künstler (BBK), Sprecherin des Deutschen Kunstrates und Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates

, Bildende Künstlerin, Vorsitzende des Bundesverbands Bildender Künstler (BBK), Sprecherin des Deutschen Kunstrates und Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates Sven Scherz-Schade , freier Kulturjournalist für Print, Hörfunk und Online

, freier Kulturjournalist für Print, Hörfunk und Online Katja Drews , Projektreferentin an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAWK

, Projektreferentin an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAWK Pfarrer Hannes Langbein , Kunstbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandeburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und Direktor der Stiftung St. Matthäus

, Kunstbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandeburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und Direktor der Stiftung St. Matthäus Matthias Wemhoff , Mittelalterarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie Landesarchäologe des Bundeslandes Berlin

, Mittelalterarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie Landesarchäologe des Bundeslandes Berlin Birgit Maria Sturm , Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Galerien

, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Galerien Ekkehard Brunstein , Vorsitzender des Greifswalder Kunstvereins Art 7

, Vorsitzender des Greifswalder Kunstvereins Art 7 Michael Heckert , Bildender Künstler

, Bildender Künstler Line Jastram, freischaffende Bildende Künstlerin

freischaffende Bildende Künstlerin Barbara Haack , Chefin vom Dienst von Politik & Kultur

, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur Frauke Lietz, Netzwerkkoordinatorin bei Kultur Land MV

Netzwerkkoordinatorin bei Kultur Land MV Claudia Kapellusch , Bildende Künstlerin und Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler MV

, Bildende Künstlerin und Vorsitzende des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler MV Olivia Franke , Direktorin Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop

, Direktorin Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop Julia Haarmann , Geschäftsführerin der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

, Geschäftsführerin der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen Beate Freier-Bongaertz , freischaffende Künstlerin

, freischaffende Künstlerin Philine und Bima Griem , Leiterin und Leiter der Worpsweder Künstlerhäuser

und

, Leiterin und Leiter der Worpsweder Künstlerhäuser und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur

Die Mai-Ausgabe von Politik & Kultur, mit dem Schwerpunkt „Raus aufs Land?!“ kann hier als kostenfreies E-Paper (PDF-Datei) geladen werden.

Die gedruckte Ausgabe 05/25 kann hier im Online-Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.