KulturPass startet morgen – Chance für mehr kulturelle Teilhabe

Berlin, den 13.06.2023. Am morgigen Mittwoch, den 14.06.2023 geht der KulturPass für 18-Jährige an den Start.

Für 2023 stehen 100 Millionen Euro für die Einführung des Kulturpasses zur Verfügung. Ähnlich wie in Frankreich soll der Kulturpass im Wert von 200 Euro an 18-Jährige ausgegeben werden, um so den Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kino oder Ausstellungen zu ermöglichen. Damit soll auch die Kulturbranche unterstützt werden, die weiterhin unter den Folgen der Pandemie leidet.

Der KulturPass richtet sich zunächst an alle Jugendlichen in Deutschland, die 2023 18 Jahre alt werden. Laut Statistischem Bundesamt werden das etwa 750.000 Personen sein. Das KulturPass-Budget können die Jugendlichen auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website nutzbar ist. Auf der Plattform konnten sich bereits seit Mai Kulturanbieter registrieren und z. B. Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger oder Noten gehören zum Angebot. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Der KulturPass für 18-Jährige in Deutschland ist eine sehr gute Idee. Er ist die Chance, gerade auch Kultur fernerstehenden Jugendlichen den Einstieg in die kulturelle Welt zu erleichtern. Dafür ist es aber wichtig, dass der KulturPass in kulturelle Bildungsmaßnahmen eingebunden wird, um mehr kulturelle Teilhabe zu erreichen. Der von der Bundesregierung vorgesehene Etat von 100 Millionen Euro für den KulturPass 2023 ist knapp bemessen, um allen 750.000 Geburtstagskindern ein 200-Euro-Kulturguthaben bereitstellen zu können. Nichtsdestotrotz ist mit dem Pilotprojekt ein richtiger und wichtiger Anfang gemacht. Der Deutsche Kulturrat begrüßt den morgigen Start des KulturPasses ausdrücklich.“