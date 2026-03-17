Kreativbotschafter Sebastian Krumbiegel unterstützt den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt

Berlin, den 17. März 2026. Noch bis zum 15. April 2026 können kreative Beiträge für den bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt eingereicht werden. Die Initiative kulturelle Integration ruft Bürgerinnen und Bürger, Kulturschaffende, Schulen, Vereine und Initiativen dazu auf, sich mit künstlerischen Arbeiten zum Aktionstag am 21. Mai 2026 zu beteiligen.

Unterstützt wird der Aktionstag von Musiker und Komponist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Er hat seinen Song „Keine Angst“ dem Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt gewidmet. Damit setzt er ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Optimismus. Am 21. Mai 2026 wird er den Titel bei der Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration im Europäischen Haus in Berlin live präsentieren.

Setzen auch Sie mit einem künstlerischen Beitrag ein Zeichen für Zusammenhalt in Vielfalt:

Ob Gedicht, Kurztext, Bild, Song, Video oder eine andere kreative Form, alles ist willkommen. Die künstlerischen Einreichungen werden von einer Jury bewertet. Die ausgewählten Einreichungen erfahren eine besondere Würdigung bei der Veranstaltung in Berlin am 21. Mai 2026.

Einsendeschluss für kreative Beiträge ist der 15. April 2026.



Jede Aktion zählt!

Unabhängig von der Frist für künstlerische Beiträge können auch weiterhin eigene Aktionen und Veranstaltungen angemeldet werden, die rund um den 21. Mai 2026 stattfinden. Ob Workshop, Diskussion, Konzert, Ausstellung oder Schulprojekt – jede Initiative, die den Gedanken des gesellschaftlichen Zusammenhalts stärkt, zählt.

Jetzt Teil des Aktionstags 2026 sein.

Erfahren Sie hier alles zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt und landen Sie Ihren Beitrag hoch: www.aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de

Hier finden Sie die bereits geplanten Veranstaltungen im Aktions-Kalender.

Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern des Aktionstags.

Hier kommen Sie zur Tombola.

Den Hintergrund für den Aktionstag bilden die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ der Initiative kulturelle Integration.

Der Initiative kulturelle Integration gehören an: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.