Kreative Beiträge für Zusammenhalt in Vielfalt ausgewählt

Berlin, den 4. Mai 2026. Die kreativen Beiträge für den bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026 stehen fest. Die Jury hat in ihrer Sitzung in der vergangenen Woche vier Beiträge aus den Sparten Bildende Kunst, Musik und Wort ausgewählt, die sich auf herausragende Weise mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt befassen.

Der Jury gehörten an:

Dagmar Schmidt , Künstlerin und Bundesvorsitzende des Bundesverbands Bildende Künstlerinnen und Künstler (BBK)

, Künstlerin und Bundesvorsitzende des Bundesverbands Bildende Künstlerinnen und Künstler (BBK) Sebastian Krumbiegel , Musiker und Sänger der Prinzen

, Musiker und Sänger der Prinzen Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats

Die ausgewählten Beiträge sind:

Poetry-Slam-Text „Ich bin´s die Demokratie“ von Inga Feldmann , Kiel

, Kiel Postkartenaktion „MOIN, MENSCH“ von Andreas Petzold , Föhr

, Föhr Schulisches Musicalprojekt „Wo ist Lena?“ der Klasse 7a der Paul-Gerhardt-Schule , Dassel

, Dassel Video „Wenn Vielfalt in der Pflege nicht reicht“ von Blendina Beqiri, Ramstein

Die ausgewählten Beiträge werden im Rahmen der Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026 im Europäischen Haus in Berlinbegleitet von dem Kreativbotschafter des Aktionstags Sebastian Krumbiegel vorgestellt.

Der Aktionstag versammelt bundesweit Organisationen, Bündnisse und Einzelpersonen, die sich mit eigenen Aktionen im Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Im Rahmen der Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration im Europäischen Haus werden auch Schlaglichter auf unterschiedliche Aktionen aus dem gesamten Bundesgebiet geworfen.

Auf zwei Podien werden Gäste aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur verschiedene Aspekte von Vielfalt und ihre Auswirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland diskutieren. Darüber hinaus erwarten wir spannende Impulse aus der Politik von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, dem Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesinnenministeriums Christoph de Vries und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Den kulturellen Rahmen bilden zwei Lesungen des Autors und Journalisten Hasnain Kazim sowie die Live-Performance des Musikers und Sängers der Prinzen Sebastian Krumbiegel.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Die ausgewählten kreativen Beiträge verdeutlichen bereits, wie facettenreich und lebendig die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Zusammenhalt in Deutschland ist und setzen Impulse für ein respektvolles und solidarisches Miteinander. Seien Sie dabei, wenn wir diese und weiter Aktionen am 21. Mai 2026 live vorstellen!“

Melden Sie sich hier für die Veranstaltung der Initiative kulturelle Integration am 21. Mai 2026 an: Anmeldung.

Anmeldefrist: Montag, der 18. Mai 2026

Hier kommen Sie zum Programm für die Veranstaltung am 21. Mai 2026.

Der Initiative kulturelle Integration gehören an: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.