HEUTE: Internationaler Tag für Toleranz der UNESCO

Berlin, den 16.11.2023. Am heutigen Internationalen UNESCO-Tag der Toleranz zeigt die Initiative kulturelle Integration einmal mehr, wie Zusammenhalt in Vielfalt gelingen kann: Das Best-of des Poetry-Slam Wettbewerbs „Slammt Tacheles! Poetry-Slam zum jüdischen Leben in Deutschland“ verdeutlicht, wie junge Menschen, jüdische und nicht-jüdische, gemeinsam und selbstbewusst ihre Stimmen gegen Antisemitismus und für Zusammenhalt in Vielfalt erheben können.

Das Best-of gibt Einblicke in die feierliche Preisverleihung des bundesweiten Poetry-Slam Wettbewerbs, die am 9. Oktober 2023 in der Bar jeder Vernunft in Berlin stattfand. Der Wettbewerb stellt eine gemeinsame Aktion der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, des Zentralrats der Juden in Deutschland und der Initiative kulturelle Integration dar, um im vierten Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ein Zeichen der Solidarität, der Toleranz und des Zusammenhalts zu setzen.

Ganz im Sinne des UNESCO-Tages für Toleranz, der auf die Gefahren von Intoleranz hinweisen und zum Engagement für ein menschenwürdiges Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen und Religionen aufrufen möchte: „Toleranz ist eine Tugend, die den Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den Kult des Krieges durch eine Kultur des Friedens zu überwinden.“ (UNESCO-Erklärung von Prinzipien der Toleranz)

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates sagte: „Toleranz und Respekt sind die Grundlage für eine offene, demokratische Gesellschaft, in der sich Zusammenhalt in Vielfalt leben lässt. Dafür stehen die Initiative kulturelle Integration und ihre Mitglieder. Aktionen wie der Poetry-Slam Wettbewerb führen uns die Vielstimmigkeit und Vielseitigkeit unserer Gesellschaft vor Augen. Dies gilt es auch in Krisenzeiten zu erhalten.“

Infos zum Wettbewerb