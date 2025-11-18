Handbuch Gameskultur 2.0 – Subskription bis zum 11. Dezember

Berlin, 18.11.2025. Das erfolgreiche Handbuch Gameskultur, erschienen 2020, bekommt ein umfangreiches Update. Am 11. Dezember erscheint die vollständig überarbeite und stark erweiterte zweite Auflage: das „Handbuch Gameskultur 2.0„. Herausgegeben wird es von Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, und Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

Alle Beiträge aus der ersten Auflage wurden von den Autorinnen und Autoren überarbeitet und spiegeln nun den aktuellen Stand der Diskussionen wider. Das Themenfeld wurde darüber hinaus um weitere Texte ergänzt. Es wurden Beiträge hinzugefügt, zu DDR &Ostdeutschland, zu Pop, zu Alter Technik & Neuer Kunst, zu Demokratie, zu Subversion & Demoszene sowie zu Künstlicher Intelligenz, die zusätzliche Perspektiven und Eindrücke von Games-Welten vermitteln.

Ab jetzt kann man das neue Handbuch Gameskultur 2.0 zum Subskriptionspreis von nur 19,80 € vorbestellen und 5 € sparen auf den regulären Preis von 24,80 (ab dem 11.Dezember)!

Ergänzend wird es zudem erstmals einen begleitenden Podcast zum Handbuch Gameskultur 2.0 geben. In acht Folgen wird der Hörfunk-Journalist Tobias Nowak mit Autorinnen und Autoren des Handbuchs über ihre Themen sprechen. Die ersten Folgen von „Handbuch Gameskultur: Der Podcast“ stehen ab dem 10. Dezember 2025 überall zum Download bereit, wo es Podcasts gibt.

Das Buch behandelt unter anderem folgende Fragen:

Warum sind Games Kultur?

Können Computerspiele sogar Kunst sein?

Was haben Computerspiele mit bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film zu tun?

Sind Games immer gewalthaltig?

Welche Bedeutung haben Communitys in der Games-Kultur?

Darf man Erinnerungskultur spielen?

Was haben Spiele mit Sport zu tun?

Macht die Gamesbranche wirklich mehr Umsatz als Hollywood?

Und vieles andere mehr

Ein umfangreiches Glossar komplettiert das Handbuch.

Hg. v. Olaf Zimmermann und Felix Falk

Das Handbuch Gameskultur 2.0

362 Seiten, ISBN:978-3-947308-70-5,

bis zum 11.12.25 19,80 €, danach 24,80€