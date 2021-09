Eröffnung des Humboldt Forums: Hofhalten im Schloss

Berlin, den 22.09.2021. Heute wurden die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst eröffnet. Der Bundespräsident eröffnete den letzten Bauabschnitt des rekonstruierten Preußenschlosses.

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte sinngemäß: „Jetzt steht es hier, was nun? Der Ort wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Er ist provozierend unfertig. Seine Identität und seine Bestimmung in der Demokratie muss das Schloss noch finden.“

Recht hat der Bundespräsident!

Der Geschäftsführer des Deutscher Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „’Jetzt steht es hier, was nun?‘, fragte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung der ethnologischen Sammlungen über das rekonstruierte Preußenschloss. Heute haben die politisch Mächtigen noch einmal im Schloss Hof gehalten. Jetzt muss das Humboldt Forum endlich seine Türen für die Zivilgesellschaft öffnen, von denen einige während der Feierstunde vor dem Schloss demonstrieren. Es ist, so sagte es der Bundespräsident, ‚provozierend unfertig‘. Hoffentlich haben die Verantwortlichen verstanden, dass die Weiterentwicklung nur gelingt, wenn die Schlosstüren weit geöffnet werden. Am Schluss seiner Rede sagte der Bundespräsident, dass es jetzt an uns allen liege, das Humboldt Forum mit Sinn und Debatte zu füllen. So ist es.“