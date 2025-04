Empfehlung: Kulturzeit – Konservative Wende im Kulturstaatsministerium?

Berlin, den 29.04.2025. Der Publizist Wolfram Weimer soll neuer Staatsminister für Kultur und Medien werden. CDU-Chef Friedrich Merz stellte diese und weitere Personalien für die künftige Regierung am 28. April 2025 in Berlin dem CDU-Präsidium vor. Weimer war lange als Journalist tätig und unter anderem Chefredakteur der Tageszeitung „Die Welt“, des von ihm gegründeten Magazins „Cicero“ und des Magazins „Focus“. Neben seiner journalistischen und publizistischen Tätigkeit schrieb Weimer eine Reihe von Sachbüchern („Das konservative Manifest: Zehn Gebote der neuen Bürgerlichkeit“) und einen Roman. Er ist Gründer und Verleger der Weimer Media Group, zu der unter anderem das Magazin „The European“ gehört. Die Funktionen in seiner Verlagsgruppe gibt er mit sofortiger Wirkung auf.

Kulturzeit (3sat) sprach gestern Abend mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, über den designierten Kulturstaatsminister. Sehen Sie das Gespräch ab der 5. Minute der Sendung hier.