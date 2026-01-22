Einladung: Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt

Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland lesen in der Staatsbibliothek zu Berlin zur Erinnerung an das rassistische Attentat in Hanau

Berlin, den 22.01.2026. Die Initiative kulturelle Integration und ihre Mitgliedsverbände, dbb beamtenbund und tarifunion sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund vertreten durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft laden Sie in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz herzlich zur feierlichen Lesung der Texte des Schulwettbewerbs „Schreib für Hanau! Deine Worte für Zusammenhalt in Vielfalt“ ein. Dabei werden Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland ihre Beiträge präsentieren, in denen sie sich mit Rassismus und anderen Formen von Ausgrenzung auseinandersetzen. Die Veranstaltung ist dem Gedenken der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020 gewidmet.

Die prominente Jury des Wettbewerbs wählte unter hundert Einreichungen aus zehn Bundesländern zehn Texte und eine Gruppenarbeit für die Präsentation in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der wir Sie herzlich einladen:

Wann: 10. Februar 2026, 18 Uhr

Wo: Wilhelm-von-Humboldt-Saal, Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Unter den Linden 8, 10117 Berlin

Anmeldung: www.kulturelle-integration.de/termin/lesung-schreib-fuer-hanau/

Der Jury gehörten an:

Prof. Dr. Achim Bonte , Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz

, Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz Simone Fleischmann , Stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion

, Stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion Lena Gorelik , Autorin

, Autorin Hasnain Kazim , Journalist und Autor

, Journalist und Autor Sanem Kleff , Vorstandsvorsitzende von Aktion Courage, Direktorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

, Vorstandsvorsitzende von Aktion Courage, Direktorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Dr. Robin Mishra , Abteilungsleiter „Geschichte und Erinnerung“ bei dem Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien

, Abteilungsleiter „Geschichte und Erinnerung“ bei dem Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und Medien Doreen Siebernik , Stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund

, Stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund Henrik Szántó , Autor, Moderator und Spoken Word-Künstler

, Autor, Moderator und Spoken Word-Künstler Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler reisen gemeinsam mit ihren Lehrkräften vom 9. bis 11. Februar 2026 nach Berlin. Den feierlichen Höhepunkt bildet die Präsentation der Texte am 10. Februar 2026 in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat zusammen mit der Initiative kulturelle Integration den jährlichen Schulwettbewerb ins Leben gerufen und gefördert, um die Namen der Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020 nicht zu vergessen und ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Nach dem Schultheatertreffen „HANAU – Schultheater für Zusammenhalt in Vielfalt“ (2023), dem Kunstwettbewerb „Junge Kunst für Hanau“ (2024) und zuletzt dem Musikwettbewerb „Ohren auf für Hanau!“ (2025), steht das Kreative Schreiben im Zentrum des aktuellen Schulwettbewerbs.

Informationen zum Wettbewerb: