Danke! Deutscher Kulturrat bedankt sich bei den ausscheidenden Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern für ihre Unterstützung

Berlin, den 25.10.2021. Der neugewählte Deutsche Bundestag konstituiert sich morgen. Damit scheiden eine Reihe von wichtigen Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern aus dem Deutschen Bundestag aus, die über viele Jahre den Kulturbereich unterstützt haben.

Besonders in der Corona-Pandemie war die Hilfe der Abgeordneten aus dem Kulturausschuss des Deutschen Bundestages zentral.

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, sagt deshalb den aus dem Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages ausscheidenden ordentlichen Mitgliedern

Simone Barrientos , Die Linke (Sprecherin)

, Die Linke (Sprecherin) Melanie Bernstein , CDU/CSU (Obfrau)

, CDU/CSU (Obfrau) Hartmut Ebbing , FDP (Sprecher)

, FDP (Sprecher) Volker Kauder , CDU/CSU

, CDU/CSU Brigitte Freihold , Die Linke

, Die Linke Elisabeth Motschmann , CDU/CSU (Sprecherin)

, CDU/CSU (Sprecherin) Martin Rabanus , SPD (Sprecher)

, SPD (Sprecher) Johannes Selle , CDU/CSU (stellv. Ausschussvorsitzender)

, CDU/CSU (stellv. Ausschussvorsitzender) Margit Stumpp, Bündnis90/Die Grünen

Danke für ihre hervorragende Arbeit.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „In der öffentlichen Wahrnehmung kommen die im Kulturausschuss des Deutschen Bundestag arbeitenden Abgeordneten nur selten vor. Der Blick richtet sich fast immer auf die Regierung und nicht auf das Parlament. Gerade in der Pandemie hat sich einmal mehr gezeigt, wie falsch diese Wahrnehmung ist. Die Abgeordneten des Bundestages haben viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den Schrecken der Pandemie für den Kulturbereich etwas erträglicher gemacht haben. Wir sagen deshalb Danke an die ausscheidenden Abgeordneten für ihre großartige Arbeit für die Kultur in unserem Land.“