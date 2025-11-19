Das Bewahren bewahren – ein Studiengang in Berlin in großer Gefahr

"JaAberUnd" am 24. November, 19 bis 20 Uhr, live vom Campus der HTW Berlin

Berlin, 19.11.2025. In der dreizehnten Folge der Online-Debattenplattform „JaAberUnd“ von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, steht die Zukunft des Studiengangs Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik an der HTW Berlin im Fokus.

Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich.

Im Rahmen der Diskussion wird die breite fachliche Ausrichtung des Studiengangs vorgestellt und seine kulturpolitische Bedeutung für Museen, Archive, die Denkmalpflege und Grabungsbetriebe deutlich gemacht. Dabei wird aufgezeigt, in welchen Bereichen Absolventinnen und Absolventen als qualifizierte Fachkräfte tätig sind, und es werden Fragen beantwortet wie: Welche Rolle spielt die Restaurierung für den Erhalt des kulturellen Erbes? Was würde eine mögliche Schließung des Studiengangs für den Kulturbereich bedeuten?

Es diskutieren:

Prof. Dr. Annabella Rauscher-Scheibe , Präsidentin der HTW

, Präsidentin der HTW Prof. Dr. Lutz Strobach , Professor für Konservierung und Restaurierung moderner Materialien und technischem Kulturgut

, Professor für Konservierung und Restaurierung moderner Materialien und technischem Kulturgut Prof. Dr. Matthias Wemhoff , Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes für Archäologie

, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes für Archäologie Benjamin Mikuteit , Student des Studiengangs an der HTW

, Student des Studiengangs an der HTW Eine Vertreterin des Verbands der Restauratoren

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber von Politik & Kultur

Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation des Deutschen Kulturrates

Termin: Montag, 24.11.2025, 19-20:00 Uhr

Ort: Halle B-3 auf dem Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin

Möglichkeiten der Teilnahme: Vor Ort in der Halle B-3 oder live auf YouTube