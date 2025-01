Chemnitz ist europäische Kulturhauptstadt 2025

Berlin, 16.01.2025. Am 18. Januar wird das europäische Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz eröffnet. Mit einem Wochenende voller Kultur zeigt sich Chemnitz als offene und bunte europäische Kulturhauptstadt 2025. Ein Bühnenprogramm in der Innenstadt, ein Festakt im Opernhaus, eine Eröffnungsshow auf der Brückenstraße, dazu vielfältige Kulturprogramme der 38 Kommunen und Gemeinden umfassenden Kulturhauptstadtregion sowie viele weitere Programmpunkte sollen an diesem Eröffnungswochenende einen ersten Eindruck davon vermitteln, was über das ganze Jahr in Chemnitz und Umgebung geplant ist. Bürgerbeteiligung bei der Planung des Kulturhauptstadtjahres spielte für die Verantwortlichen eine wichtige Rolle.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir in diesem Jahr eine europäische Kulturhauptstadt in Deutschland haben. Chemnitz wird sich als weltoffene und bunte Kulturstadt zeigen und legt besonderen Wert auf eine breite Partizipation der Bevölkerung. Genau so soll und muss Kultur sich zeigen und sich damit auch gegen Versuche, Diversität und Vielfalt in der Kultur einzuschränken, zur Wehr setzen. Die Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger und besonders die Kulturschaffenden haben sich nicht unterkriegen lassen – auch nicht nach den schrecklichen Ereignissen des Sommers 2018, als der rechte Pöbel durch die Stadt zog. Das Kulturhauptstadtjahr wird belegen, dass sie in einer vielfältigen, lebendigen Stadt leben, die sich mit ihren Brüchen auseinandersetzt. Das ist ein Geist, der auf Europa überspringen sollte.“