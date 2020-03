Bundesverdienstorden an Kulturratsaktive

Berlin, den 06.03.2010. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters MdB, wird heute bei einem feierlichen Festakt in der Barenboim-Said Akademie in Berlin den Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an 19 Frauen und Männer aus dem Kultur- und Medienbereich überreichen.

Kulturstaatsministerin Grütters würdigte die 14 Ordensträgerinnen und fünf Ordensträger als „beherzte Streiterinnen und Streiter für faire Chancen sowie als erfolgreiche Vorbilder, um Frauen in Kultur und Medien zur eigentlich selbstverständlichen Gleichstellung zu verhelfen. Mit ihrem Engagement machen sie sich alle gemeinsam dafür stark, dass großartige Kultur- und Medienfrauen die ihnen gebührende Wertschätzung bekommen.“

Zu den 19 Geehrten zählen die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates und Schriftstellerin, Regine Möbius, die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, Gabriele Schulz sowie der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann.

Lesen Sie hier die Pressemitteilung der Bundesregierung!