Bundestagswahl: Erinnerungskultur absichern und Kultur fördern

Berlin, den 22.02.2025. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, hat acht Fragenkomplexe zur Kulturpolitik an die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien gestellt. Die Antworten von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke liegen vor. Befragt wurden auch die AfD sowie das BSW, die allerdings nicht geantwortet haben. Wie schon in den Parteiprogrammen zeigen sich Unterschiede zwischen den Parteien.

Die achte Frage des Deutschen Kulturrates bezog sich auf die Erinnerungskultur und Vorhaben der Kulturförderung.

Der Deutsche Kulturrat hat gefragt: Welche Akzente in der Erinnerungskultur werden Sie setzen? Wollen Sie die Bundeskulturförderung absichern? Wollen Sie Strukturen und Institutionen stärken? Wollen Sie Kostensteigerungen bei geförderten Institutionen ausgleichen?

Die Parteien haben geantwortet:

SPD: Erinnerungskulturelle Arbeit ist in einer Demokratie unabdingbar. Wir werden die Erinnerung an die NS-Verbrechen und die Shoah wachhalten. Auch die weitere Aufarbeitung der Verbrechen der SED-Zeit und des Kolonialismus muss weitergehen. Wir bekennen uns dazu, dass der Staat auf allen seinen Ebenen die Verantwortung trägt, die Kultur zu fördern und die Freiräume für künstlerisches Schaffen zu sichern. Wir gewährleisten die zukunftsgerechte Organisation und Finanzierung der Kultur. Das gilt insbesondere für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Kulturstiftung des Bundes, die Förderfonds und kulturelle Angebote von nationaler Reichweite. Viele kulturelle Angebote, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen, sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Wir wollen, dass die Kommunen als Träger und Förderer kultureller Infrastruktur finanziell und organisatorisch stärker unterstützt werden und dass bezahlbare kulturelle Angebote für alle Bürger*innen zugänglich gemacht werden.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Für Erinnerungskultur wollen sich alle Parteien stark machen. Bei der Frage, an wen oder was erinnert werden soll, gibt es allerdings deutliche Differenzen. Kulturförderung schreiben sich fast alle Parteien auf die Fahnen. Gerade bei der Frage der Kulturförderung werden sich die Parteien nach der Wahl an ihren Versprechungen messen lassen müssen. Die Zeichen bei der Kulturförderung stehen auf Sturm, wir werden um den Erhalt der öffentlichen Kulturförderung kämpfen.“

