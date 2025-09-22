Startschuss für den bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am 21. Mai 2026

Die Initiative kulturelle Integration lädt alle ein, sich im Umfeld des Welttags der kulturellen Vielfalt mit unterschiedlichsten Aktionen zu beteiligen

Berlin, den 22. September 2025. Im Nachgang zum gestrigen UN-Weltfriedenstag erfolgt heute der Startschuss für die Planungen rund um den Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration: Zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von 28 Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft – erstmals zum bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt auf.

Den Hintergrund bilden die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“, die – inzwischen in zweiter Auflage veröffentlicht – sowohl das gemeinsam erarbeitete Verständnis der Mitglieder von kultureller Integration wie ihr Bekenntnis dazu wiedergeben.

Im Umfeld des Welttags der kulturellen Vielfalt sollen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt möglichst zahlreiche Aktionen von unterschiedlichen Organisationen, Bündnissen oder auch Einzelpersonen durchgeführt und so vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in der freien und vielfältigen deutschen Gesellschaft gesetzt werden.

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „In Deutschland leben seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Unterschiedliche biografische Erfahrungen und regionale Traditionen prägen unser Land und sind Teil unserer kulturellen Identität. Die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verlangen von uns allen ein noch stärkeres Zusammenrücken, ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander sowie die Anerkennung von Vielfalt als Grundlage für das friedliche Zusammenleben aller Menschen in unserer freiheitlichen Demokratie. Daher rufen die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartiges Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, der Medien, der Religionsgemeinschaften, von zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Politik und Verwaltung – erstmals den bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am Welttag der kulturellen Vielfalt, den 21. Mai 2026 aus. Alle sind eingeladen mitzumachen!“

Werden Sie IKI-Aktionspartner: Beteiligen Sie sich mit einer Aktion!

Bei der Planung Ihrer Aktion haben Sie freie Hand! Alles, was sich unter dem Motto „Zusammenhalt in Vielfalt“ vereinen lässt, ist willkommen: von einer Diskussionsrunde oder einem Sportevent über eine Kunstperformance, einem interreligiösen Fest bis hin zu einem kulinarischen Abend.

Schon eine eigene Veranstaltung geplant?

… dann lassen Sie Ihre Veranstaltung unter dem Motto „Zusammenhalt in Vielfalt“ stattfinden: Legen Sie die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ aus, erwähnen Sie den Aktionstag als Rahmen für Ihre Veranstaltung oder plakatieren Sie den öffentlichen Raum mit unseren Plakaten zum Aktionstag: In der Kirche, Kantine, Schule, im Hausflur, in der Bäckerei, im Laden, im Wirtshaus, im Ministerium, im Kanzleramt, in allen Büros …

Ab heute ist die Aktions-Website abrufbar: aktionstag-zusammenhalt-in-vielfalt.de

Die Aktions-Box auf der Aktions-Website enthält Veranstaltungsideen, abrufbares Aktions-Material (unter anderem Plakate, Social-Media-Templates und Werbemittel zum Bestellen), Textbausteine und vieles mehr, um das Mitmachen zu erleichtern.

Die bundesweit geplanten Aktionen werden in einem Aktions-Kalender vorgestellt und verlinkt. Durch Ihre Aktion nehmen Sie auch an unserer IKI-Tombola teil. Gewinnen Sie mit Ihrer Aktion einen der vielen außergewöhnlichen Preise, die unsere Mitglieder zur Verfügung stellen.

Informationen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt:

Erfahren Sie hier alles zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt.

Hier kommen Sie zu den Botschafterinnen und Botschaftern des Aktionstages.

Lesen Sie hier die 15 Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“.

Mehr zur Initiative kulturelle Integration finden Sie hier.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration sind: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische Netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.