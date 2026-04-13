Aktions-Karte zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt jetzt online

Berlin, den 13. April 2026. Neben den Einträgen im Aktions-Kalender führt nun auch eine Deutschlandkarte zu den bereits über 150 angemeldeten Aktionen zum Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt der Initiative kulturelle Integration, die im Umfeld des UNESCO-Welttags der kulturellen Vielfalt am 21. Mai 2026 stattfinden.

Die interaktive Karte zeigt alle geplanten Veranstaltungen, Projekte und Aktionen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands auf und wird fortlaufend aktualisiert. Ob Diskussionsrunde, Kulturveranstaltung, interreligiöses Treffen, Sportaktion oder Nachbarschaftsfest – jede Initiative, die ein Zeichen für Zusammenhalt in Vielfalt setzt, kann sich eintragen und Teil des bundesweiten Aktionstags werden. Alle Organisationen, Bündnisse und Einzelpersonen sind zum Mitmachen eingeladen.

Die Initiative kulturelle Integration vereint 28 Organisationen und Institutionen aus Sozialpartnerschaft, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die sich gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt einsetzen.

Jetzt noch bis 21. Mai 2026 eine Aktion in den Kalender eintragen und außergewöhnliche Preise unserer Mitglieder bei der IKI-Tombola gewinnen

Noch Fragen? Melden Sie sich hier zum nächsten digitalen Infotreffen am 14. April 2026 um 17.00 Uhr an.



Der Initiative kulturelle Integration gehören an: ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, dbb beamtenbund und tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte für Antirassismus, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, MVFP Medienverband der freien Presse, neue deutsche organisationen – das postmigrantische netzwerk, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.