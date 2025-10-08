Achtung: Gute Nachricht!

Berlin, 08.10.2025. Der druckfrische Bericht des Deutschen Kulturrates trägt den Titel: „Es geht voran. Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien“. Er enthält Daten zu den Fragen: Wie steht es mit Frauen in Führungspositionen und der Partizipation von Frauen an der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung? Der Titel des Berichts verrät es: Es geht voran. Der Band macht aber auch deutlich: Es ist noch viel zu tun.

Neben zahlreichen Daten und Fakten enthält der Band Artikel von 38 Autorinnen und Autoren aus Verbänden, der Kulturverwaltung, der Kulturförderung und der Wissenschaft. Sie schreiben über die Situation in den einzelnen Bundesländern und die Lage in verschiedenen Sparten des Kulturbetriebs. Sie verdeutlichen, was bereits geschieht, um Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen, und zeigen Handlungsbedarfe auf, um die Situation weiter zu verbessern.

Es geht voran – Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien

Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz,

328 Seiten, ISBN- 978-3-947308-68-2, Preis 22,80 Euro

Der Report „Es geht voran“ kann im Shop des Deutschen Kulturrates versandkostenfrei bestellt werden.

Das Buch ist auch über jede gute Buchhandlung lieferbar.

Blick ins Buch (mit Inhaltsverzeichnis)

Journalistinnen und Journalisten können unter Âed.1759918235tarru1759918235tluk@1759918235esser1759918235p1759918235ein Rezensionsexemplar bestellen.