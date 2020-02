KW 7: Das Grüne Band Europa, Helau! Alaaf!, Kulturrat braucht neue Räume, …

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit bin ich auf einer spannenden Tagung in Bad Alexandersbad, die der Deutsche Kulturrat und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam veranstalten. Wir diskutieren u.a., wie das Grüne Band als UNESCO-Welterbe in den Kategorien Natur und Kultur nominiert werden kann.

Erinnerung gehört zum Menschsein dazu. Jeder erinnert sich an Schönes, an Ärgerliches, an Peinliches, an Gelungenes, an Lustiges, an Trauriges und vieles andere mehr. Jemand, der seine Erinnerung verliert, fühlt sich verloren, ist orientierungslos, es fehlt etwas. Jeder kennt die Frage: Erinnerst Du nicht?

Was für das Persönliche gilt, trifft ebenso auf Gesellschaften zu.

Erinnerungskultur ist ein wichtiger Teil des kollektiven Gedächtnisses.

Erinnerungskultur erzählt, was wichtig ist, was ein Land ausmacht, was zusammenhält, aber auch was trennt. Erinnerungskultur gibt damit auch Auskunft über das Selbstverständnis von Nationen. Erinnerungskultur verändert sich, weil sich politische Diskurse verändern, weil sich unsere Haltung und unsere Einschätzung zu historischen Ereignissen verändert. Erinnerungskultur ist damit etwas anderes als objektive Geschichte – sofern es das überhaupt geben kann.

Ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur ist die Erinnerung an die Shoah. Sie ist präsent in Gedenkstätten und an Gedenktagen, wie erst jüngst zum 75-jährigen Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Auch wir haben uns gerade intensiv mit der Frage befasst, wie die künftige Erinnerungskultur nach dem Sterben der Zeitzeugen aussehen kann und soll. Vor allem steht die wichtige Frage im Raum, geht es nur um Erinnern oder geht es nicht viel mehr um die Gestaltung der Zukunft aus der Erinnerung.

Doch, was ist mit der Erinnerung an die deutsche Teilung und vor allem der Überwindung der deutschen Teilung. Sicher, es gibt die Gedenkstätten in Marienborn, es gibt Mödlareuth, es gibt das Mauermuseum in Berlin und es gibt noch einige wenige Stücke der Mauer in Berlin. Es gibt die Ausstellungen in einschlägigen Museen, wie dem Haus der Geschichte in Bonn und in Leipzig und im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Hier wird an die Geschichte des geteilten Deutschland und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten erinnert.

Und natürlich, es gibt den Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober, jedes Jahr in einem anderen Bundesland begangen, um den Föderalismus in Deutschland zu zeigen.

Andere Erinnerungsorte, wie das geplante Einheitsdenkmal in Berlin, die Wippe, wie das Denkmal oft despektierlich genannt wird, haben sich noch nicht realisieren lassen und von einem Einheitsdenkmal in Leipzig ist gar nicht mehr die Rede.

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Grüne Band, über das wir gerade in Bad Alexandersbad diskutieren, ein wichtiger kultureller Erinnerungsort für die Überwindung der deutschen Teilung ist und dass die kulturelle Besonderheit des Grünen Bandes noch viel stärker herausgestellt werden müsste.

Was sind die Chancen des Grünen Bandes als Erinnerungsort:

Es zieht sich durch ganz Deutschland, es ist zu sehen und doch ist es ein neuer, ein veränderter Ort.

Es ist eben nicht Stacheldraht und Grenzregime, sondern es ist ein Naturraum, der sich stetig verändert, so wie sich das Verhältnis zwischen West und Ost, zwischen Ost und West verändert.

Es macht anschaulich, macht greifbar, dass Deutschland zusammenwächst und zugleich Unterschiede bestehen bleiben.

Das Grüne Band lädt über die ehemalige Grenze hinweg zu einem Gespräch vor Ort ein: Wie haben die Bürgerinnen und Bürger die Teilung erlebt, wie erleben sie das vereinigte Deutschland? Was verbindet sie, was trennt sie, wie wird über das Grüne Band hinweg in den jeweils anderen Teil Deutschlands geschaut? Mit Freude, in Freundschaft? Oder mit Distanz und wenig Gesprächsbedarf?

Wie wird sich ausgetauscht, über die 40 Jahre getrennte und die 30 Jahre gemeinsame Geschichte? Welches Gewicht haben die getrennten und welches die gemeinsamen Erfahrungen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Grüne Band einen besonderen Erinnerungsraum bietet, um sich über die Vergangenheit und vor allem über die Zukunft auszutauschen. Diese Chance sollte stärker genutzt und das Grüne Band als Kulturort erfahrbar werden. Als UNESCO-Natur- und Kulturerbe könnte das Grüne Band diese Kraft entfalten und weit über die unmittelbare geografische Region hinaus ausstrahlen.

Ich bin mir sicher, dass das Grüne Band gerade mit Blick auf die Kultur noch viele Potenziale hat und wir gut daran tun, diese Potenziale zu nutzen.

