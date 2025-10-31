Kulturpolitikpreis 2025: Monika Grütters

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, ehrte am 24 September 2025 Kulturstaatsministerin a.D. Prof. Monika Grütters mit dem Deutschen Kulturpolitikpreis 2025.

In einer feierlichen Veranstaltung wurde Grütters langjähriges Engagement für die Kultur gewürdigt. In der Begründung der Jury heißt es: „Prof. Monika Grütters hat sich in vielen Funktionen für die Kultur stark gemacht. So war sie von 2013 bis 2021 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. In Grütters Amtszeit sind kulturpolitische Themen deutlich hör- und sichtbar geworden. Sie brachte einen sozial-ethischen Kompass in die Kulturpolitik ein und engagierte sich unerschrocken für die unterschiedlichen Belange im Kultur- und Medienbereich. Sie scheute keine sachliche Auseinandersetzung und suchte den Dialog mit den unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern aus dem Kultur- und Medienbereich.“

Die Preisverleihung an Monika Grütters fand im Wilhelm von Humboldt-Saal der Staatsbibliothek zu Berlin statt. Nach der Begrüßung durch den Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin Prof. Dr. Achim Bonte und den Präsidenten des Deutschen Kulturrates Prof. Christian Höppner, hielt Bundestagspräsident a.D. Dr. Wolfgang Thierse die Laudatio auf die Preisträgerin.

Das Preisobjekt, das an Monika Grütters verliehen wurde, stammt von dem Lichtkünstler Klaus Geldmacher.