Deutscher Medienrat

AG Dokumentarfilm (AGDok)

Für von der Corona-Krise betroffene Dokumentarfilmschaffende hat die AGDok einen Mail-Briefkasten eingerichtet. Unter ed.k1585775077odga@1585775077roc1585775077können Betroffene aus der Branche Angaben zu den persönlichen finanziellen Ausfällen durch das Virus darlegen und konkrete Hilfemaßnahmen vorschlagen, welche dann gebündelt und in konkrete Forderungen der AGDok eingearbeitet werden. Nähere Infos hier.

AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater

Die AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater verweist auf die digitale Ideenplattform von Kinos für Kinos für die Zeit der Schließung und darüber hinaus. Unter dem Hashtag #zurückinskino haben einige Kinobetreiberinnen und -betreiber eine Ideenplattform für die Zusammenstellung und den Austausch von strategischen und kreativen Maßnahmen für Kinobetriebe aufgebaut. Nähere Infos hier sowie hier.

AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm

Die AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm hat eine Liste von Links zu kuratierten Kurzfilm-Streamingangeboten zusammengetragen, die regelmäßig ergänzt wird. Nähere Infos hier.

Allianz Deutscher Produzenten – Film und Fernsehen (Produzentenallianz)

Die Produzentenallianz hat für Betriebe der Film- und Fernsehproduktionswirtschaft eine Hotline eingerichtet, die täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr besetzt ist. Zudem wurde die E-Mail Adresse ed.zn1585775077ailla1585775077netne1585775077zudor1585775077p@ano1585775077roc-e1585775077civre1585775077s1585775077 für Anfragen und Anregungen eingerichtet. Informationen speziell für den Bereich Werbefilmproduktion werden in einem Newsticker gesammelt und veröffentlicht. Nähere Infos hier.

Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)

Die ARD hat Sofortmaßnahmen für Auftragsproduktionen beschlossen. Es wurden Sonderregelungen bis zum 30.04.2020 beschlossen. Konkret meldet die ARD: Die geschlossenen Verträge gelten fort und die Auftragsproduktionen sollen fertig gestellt werden. Wir brauchen gerade in dieser Zeit vielfältige Qualitätsinhalte. Kommt es zu Drehverschiebungen und entstehen dadurch Kosten, soll der jeweilige Produzent einerseits alle staatlichen Maßnahmen zur Schadensminderung in Anspruch nehmen, andererseits werden sich die ARD-Sender an den nachgewiesenen Mehrkosten nach einer Entscheidung im Einzelfall freiwillig mit 50 Prozent beteiligen. Nähere Infos hier.

Darüber hinaus haben sich ARD und Deutschlandradio unter der Leitung des Südwestrundfunks (SWR) mit dem Deutschen Musikverleger-Verband (DMV) über Soforthilfen für Musikverlage und Urheberinnen und Urheber verständigt, um die Einnahmeausfälle wegen abgesagter Konzerte der Rundfunkorchester aufgrund der Corona-Pandemie zu mindern. Zur Abmilderung der Einbußen wird eine im Jahr 2016 geschlossene Rahmenvereinbarung über die Anmietung von Noten für Aufführungen der Rundfunkorchester so modifiziert, dass Zahlungsströme nicht abbrechen. Die Regelung gilt rückwirkend zum 01.01.2020 und ist auf ein Jahr befristet. Nähere Infos hier.

Darüber hinaus bieten die Dritten Programme der ARD zusätzliche Angebote für gläubige Menschen in Deutschland an. Neben katholischen, evangelischen und ökumenischen Gottesdiensten soll es auch einzelne Video-Botschaften für Juden und Muslime geben. Nähere Infos hier sowie hier.

Bundesverband Schauspiel (BFFS)

Der Bundesverband Schauspiel hat einen Krisen-Ticker eingerichtet, auf dem sämtliche die Branche betreffende Informationen aktuell eingestellt werden. Schauspielerinnen und Schauspieler, die darüber hinaus Fragen haben, können sich telefonisch bei der Schauspielgewerkschaft des BFFS eine rechtliche Erstberatung geben lassen, welche für Mitglieder des BFFS kostenlos ist. Nähere Infos hier.

Deutsche Orchestervereinigung (DOV)

Freischaffende Mitglieder der Deutschen Orchestervereinigung können nach Antragstellung eine einmalige gewerkschaftliche Notstandsunterstützung in Höhe von 500 Euro mittels Solidarzahlungen von fest angestellten DOV-Mitgliedern und Pensionären erhalten. Nähere Infos hier.

Parallel läuft die davon unabhängige bundesweite Spendenaktion der Deutschen Orchester-Stiftung #MusikerNothilfe zugunsten aller freischaffenden Musikerinnen und Musiker in Deutschland, unabhängig von einer DOV-Mitgliedschaft, unverändert weiter. Erste Auszahlungen sollen in der Woche vor Ostern an besonders bedürftige freischaffende Musikerinnen und Musiker erfolgen. Nähere Infos hier.

Zudem hat die Deutsche Orchestervereinigung hat einen Leitfaden für Freischaffende in der Corona-Krise erstellt, welcher stets aktualisiert wird und Hinweise und Empfehlungen zu Vergütungen, Soforthilfen etc. bündelt. Nähere Infos hier.

Deutsche Welle (DW)

Die Deutsche Welle reagiert auf das gesteigerte globale Interesse an unabhängiger Berichterstattung mit neuen Social-Media-Angeboten. So erscheint von DW News täglich ein COVID-19 Special im englischsprachigen TV-Programm und auf dem YouTube-Kanal, in dem internationale Experten, überwiegend Wissenschaftler, vielfältige Pandemie-Themen analysieren. Die ins Leben gerufene Webvideo-Serie #InThisTogether geht weiteren Themen rund um die Corona-Krise nach. Sie wird auf YouTube, Instagram und Facebook ausgespielt und ist nicht nur auf englisch sondern auch in vielen weiteren Sprachen verfügbar. Nähere Infos hier.

Deutschlandradio

Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur reagieren mit einem geänderten Sendeschema auf die aktuelle Corona-Krise, in dem Sendeplätze für tagesaktuelle Information in beiden Programmen vergrößert werden und somit mehr Flexibilität in der Berichterstattung über aktuelle Entwicklungen geschaffen wird.

Ebenso können sich Hörerinnen und Hörer über den Newsletter und den Podcast „Coronavirus – Alltag einer Pandemie“ über die aktuelle Situation informieren. Auf Spotify ist zudem ab sofort die Playlist „Coronavirus (COVID-19) – Was wir wissen“ verfügbar, in der alle Beiträge zur Pandemie abrufbar sind.

Auf Grund der Lage hat das Hörspiel- und Featureportal von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur das Angebot an Hörspielen für Erwachsene und Kinder erweitert und bietet mit „ZuhauseBleiben: Zeit für Hörspiel und Feature“ zusätzliche Dokus, Krimis, Literatur und Klangkunst zum Hören und zum Download.

Nähere Infos dazu hier.

Ebenso werden in den nächsten Wochen zahlreiche Kulturereignisse wie Live-Konzerte im Radio (ohne Publikum vor Ort) übertragen. Nähere Infos hier.

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Die deutsche Game-Branche reagiert auf die Corona-Krise, in dem viele Unternehmen derzeit viele Spiele kostenfrei anbieten. Der game lädt dazu ein, den Hashtag #stayhomeplaytogether in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, damit die Game-Branche auf die vielfältige Hilfe hinweisen kann, die Games in der aktuellen Krisensituation leisten können. Ebenso verweist er auf die Webseite der Stiftung Digitale Spielekultur, die Games mit pädagogischem Potential auflisten und so in Zeiten des Schulausfalls helfen sollen. Nähere Infos hier.

ver.di – Fachgruppe Rundfunk, Film, Audiovisuelle Medien

Die Produzentenallianz und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sowie der Bundesverband Schauspiel (BFFS) haben sich über einen branchenbezogenen Kurzarbeits-Tarifvertrag für Filmproduktionen und Filmproduktionsunternehmen geeinigt. Somit ist erstmals die Anordnung von Kurzarbeit sowie die Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes auf die Tarifgage für auf Produktionsdauer beschäftigte Filmschaffende tariflich geregelt. Nähere Infos hier.

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Das ZDF stellt kurzfristige Liquiditätshilfen für Produzenten bereit und hat hierfür im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze einen Fonds von bis zu 15 Millionen Euro gebildet. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: „Wir haben eine besondere Verantwortung gerade auch für kleinere und mittlere Produktionsfirmen, die jetzt eine unbürokratische Unterstützung brauchen.“ Das ZDF werde, so Bellut, auch in der aktuellen Krise weiter neue Aufträge an Produktionsfirmen vergeben. Nähere Infos hier.

Stand: 01.04.2020