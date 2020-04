Deutscher Musikrat

Der Deutsche Musikrat informiert auf seiner Webseite über aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Musikleben in all seinen Facetten. Eingegangen wird auch auf die Auswirkungen auf die Projekte des Deutschen Musikrates. Nähere Infos hier.

Der Deutsche Musikrat führt noch bis zum 31.03.2020 eine Online-Befragung zur Situation im Musikbereich durch. Erfragt werden die aktuelle Situation und die Einschätzungen zu den Auswirkungen. Weiter wird auf besondere Belange aus dem Musikbereich in Pressemitteilungen aufmerksam gemacht und Informationen zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Der Allgemeine Cäcilien-Verband informiert über eine Verständigung mit der GEMA und der VG Musikedition zu Sonderkonditionen beim Livestreaming von Gottesdiensten. Nähere Infos hier.

Der Bundesverband der Freien Musikschulen stellt auf seiner Webseite Informationen zur Corona-Pandemie zur Verfügung. FAQ’s bieten eine erste Orientierung für freie Musikschulen. Für Mitglieder wird einmal die Woche eine online-Fragestunde angeboten. Weiter gibt es Webinare für Mitglieder. Nähere Infos hier.

Der BDKV hat Pressemitteilungen zu dem Maßnahmenkatalog für die Veranstaltungswirtschaft veröffentlicht, in dem die im BDKV zusammengeschlossenen rund 450 Veranstaltungsunternehmer*innen – mithin Konzert- und Tournee-, Festival-, Theater-, Musical- und Kabarett-Veranstalter, Künstleragenturen den Maßnahmenkatalog zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona Virus von der Bundesregierung begrüßen. Der BDKV regt ebenfalls ergänzend mit einem 4 Säulen-Schutzschild eine Erweiterung dieses Katalogs an. In diesem fordern sie explizite Rückerstattungsregelungen und zeitliche Aufschübe um sechs Monate für die Rückerstattungen von Veranstaltern für ausgefallene Veranstaltungen. Nähere Infos hier.

Die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) bietet einen Service für Amateurmusikvereine zur und Übersicht und Orientierung an, indem sie verschiedenste Organisationsempfehlungen veröffentlicht haben. Weiter bietet die Rechtsberatungshotline des Verbands Informationen für Mitgliedsvereine. Nähere Infos hier.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester informiert über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Amateurmusik in Chören und Orchestern. Auf der Webseite sind bestehende Hilfs- und Fördermaßmaßnahmen des Bundes und der Länder aufgeführt. Der Verband hat eine extra Mailadresse eingerichtet, an die sich Mitgliedsverbände mit spezifischen Fragen richten können. Nähere Infos hier.

Die deutsche Chorjugend hat zum Umgang mit dem Corona-Virus, u.a. zur Chorpraxis, verschiedene Organisationsempfehlungen veröffentlicht. So empfiehlt der Deutsche Chorverband allen Chören für ihre Chorpraxis (von Chorproben über Konzerte ggf. bis hin zur Vorstandssitzungen) ausdrücklich, den aktuellen Vorgaben der jeweiligen Gesundheitsämter und Bundesländer sowie den Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Rechnung zu tragen. Nähere Infos hier.

Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft bietet Informationen für freiberufliche Musiktherapeutinnen und –therapeuten. Darüber hinaus verweist die DMtG auf weiterführende Informationen der Bundespsychotherapeutenkammer zu Videosprechstunden. Nähere Infos hier.

Die Deutsche Orchestervereinigung positioniert sich gegen die Einführung von Kurzarbeit in öffentlich finanzierten Orchestern und hat einen Leitfaden für Freischaffende in der Corona-Krise erstellt.

Die Deutsche Orchester Stiftung hat eine bundesweite Spendenkampagne zugunsten freischaffender Berufsmusiker und –musikerinnen gestartet. Schirmherrin der Kampagne sind Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Kiril Petrenko. Musikerinnen und Musiker können eine Nothilfe von 500 Euro beantragen. Nähere Infos hier.

Die Deutsche Jazzunion fordert ein unbürokratisches Grundeinkommen als Corona-Soforthilfe und hat eine Linksammlung zur Corona-Krise veröffentlicht. Nähere Infos hier.

Der Deutsche Tonkünstlerverband arbeitet eng mit dem Deutschen Musikrat zusammen und verweist auf dessen Pressemitteilung in Sachen Verdienstausfall. Außerdem hat der Verband aktuelle Hilfestellungen auf der Webseite zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Der Evangelischer Posaunendienst in Deutschland (EPiD) gibt auf der Homepage Vorschläge, wie trotz ausfallender Proben und ausfallendes Unterrichts erfolgen kann. Sie verweisen auf Onlineangebote, so beispielsweise auf Unterricht per Skype. Weiter verweisen sie auf die Facebook-Gruppe „Posaunenarbeit im Corona-Ausnahmezustand“, in der sich sich Chorleiter*innen, Ausbilder*innen und Bläser*innen austauschen und von ihren Versuchen und Erfahrungen berichten können. Auf dem YouTube Channel „Posaunenchor Junkies“ der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz können Bläser*innen in Kontakt zu bleiben. Zudem verweisen sie auf Homepages, auf welchen Bläser*innen Zugriff auf Lektionen und Notenmaterial rund um das Thema Jazz erhalten. Nähere Infos hier.

GEDOK – Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer stellt auf seiner Webseite Informationen, Hinweise und Links zur Corona-Pandemie zur Verfügung. Nähere Infos hier.

Die GEMA hat ein bis zu 40 Mio. Euro starkes Nothilfe-Programm für die Mitglieder der GEMA beschlossen. Für Kunden greifen bei Ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie flexible Kulanzregelungen. Anträge können ab dem 30.3.20 gestellt werden. Bei Fragen zu dem Nothilfeprogramm können sich Mitglieder an die eigens eingerichtete Mailadresse ed.am1585775070eg@ef1585775070lihre1585775070deilg1585775070timan1585775070oroc1585775070 wenden. Nähere Infos hier.

Die Gesellschaft für Neue Musik – Deutsche Sektion der IGNM hat einen Fragebogen entworfen und bitten Veranstalter*innen von Neuer Musik diesen bitte möglichst schnell ausgefüllt an die GNM ed.dn1585775070alhcs1585775070tued-1585775070mngi@1585775070ofni1585775070 zurückschicken. Damit versucht die Gesellschaft daran mitzuwirken, dass einheitliche Regelungen getroffen werden und die in den kommenden Wochen von Ausfällen/Verschiebungen betroffenen Veranstalter*innen etwas mehr Klarheit und Sicherheit in ihrem eigenen Handeln bekommen. Nähere Infos hier.

Die GVL hat eine Corona-Nothilfe eingerichtet und unterstützt Tonträgerhersteller mit Vorauszahlungen für die erst für September 2020 geplante Erstverteilung für das Nutzungsjahr 2019. Die Vorauszahlungen belaufen sich insgesamt auf bis zu 46 Mio. Euro. Nähere Infos hier.

Ebenso hat die GVL eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten für die Kreativbranche in der Corona-Krise veröffentlicht.

Percussion Creativ e.V. hat für Mitglieder eine Sammlung von Links zu den Themen Online Unterricht und Nothilfe zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Der Profolk – Verband für Lied, Folk und Weltmusik in Deutschland macht auf die Umfrage des Deutschen Musikrates aufmerksam sowie auf die Aktion der Folk-/Weltmusik-Szene #AktionTicketBehalten Nähere Infos hier.

Die Society of Music Merchants SOMM e.V. hat den Bericht der Verbände der deutschen Musikwirtschaft zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie veröffentlicht, in dem umfassende Forderungen hinsichtlich weiterer zwingend erforderlicher Maßnahmen an die Politik gestellt. Direkte Empfänger der Erklärung sind das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), das Staatsministerium für Kultur und Medien (BKM), das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), das Finanzministerium (BMF) und die Ihnen jeweils vorstehenden Bundesminister. Nähere Infos hier.

Der Verband deutscher Musikschulen verweist auf der Homepage auf die Hinweise für Nutzer*innen und Veranstalter*innen und stellt überdies Informationen, Hinweise und Links zum Umgang mit der Corona-Pandemie zur Verfügung. Nähere Infos hier.

In einer Pressemitteilung fordert die VUT von politischen Entscheidungsträger*innen ein öffentlichkeitswirksames Auffangprogramm für die gesamte Musikwirtschaft. Der Verband verweist ebenso auf die Umfrage des Deutschen Musikrates, macht überdies auf verschiedene Kampagnen aufmerksam und stellt überdies Informationen, Hinweise und Links zum Umgang mit der Corona-Pandemie zur Verfügung. Ebenso macht der Verband auf die Covid-19 Task Force vom europäischen Independent-Verband IMPALA aufmerksam, welche die Auswirkungen der aktuellen Krise auf den unabhängigen Sektor mit vereinten europäischen Kräften zu bekämpfen versucht. Die Task Force hat einen 10-Punkte-COVID19-Krisenplan veröffentlicht. Nähere Infos hier.

Die ver.di hat die wichtigsten Fragen und Antworten für Beschäftigte, Betrieb- und Personalräte rund um das Arbeits- und Insolvenzrecht während der Corona-Krise auf ihrer Homepage zusammengestellt. Zudem wird die ver.di mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Kurzarbeit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eintreten. Nähere Infos hier.

In einer gemeinsamen Erklärung haben DOV, GDBA und VdO zur Frage der Kurzarbeit in Theatern Stellung genommen und ein Bestreben von Betriebsvereinbarungen über die Einführung von Kurzarbeit kund getan, auch bei öffentlich finanzierten Theatern und Orchestern. FAQ’s bieten eine erste Orientierung für Theater und Opern. Nähere Infos hier.

Der VG Musikedition informiert über eine Verständigung mit der GEMA zu Sonderkonditionen beim Livestreaming von Gottesdiensten. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat Berlin ruft zur Teilnahme ihrer Umfrage auf, um herauszufinden, inwiefern Verbände, Institutionen oder Firmen der Berliner Musiklandschaft von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Ebenso stellt der Landesmusikrat Berlin auf seiner Homepage eine Vielzahl von Links bereit, die über Soforthilfen, Kurzarbeitergeld u. a. aufklären. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat Brandenburg ruft zur Teilnahme ihrer Umfrage bis zum 30.04.2020 auf, um herauszufinden, inwiefern Verbände, Institutionen oder Firmen der Brandenburger Musiklandschaft von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Ebenso macht der Landesmusikrat Brandenburg auf seiner Homepage auf Hilfsprogramme für Kulturakteur*innen. aufmerksam. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat der Freien und Hansestadt Hamburg hat einen Newsletter zum Thema Nothilfen und zum Hamburger Schutzschirm sowie eine Übersicht mit Informationen zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat Niedersachsen hat eine Link-Sammlung mit Informationen und Hilfestellungen zum Thema Corona für freischaffende Musiker*innen und Kultureinrichtungen bereitgestellt. Nähere Infos hier.

Darüber hinaus hat Musikland-Niedersachsen ein umfängliches Tool mit FAQ’s zur Verfügung gestellt, dass sich speziell an Musikerinnen und Musiker aus Niedersachsen richtet. Ebenfalls ist von Montag bis Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr eine Hotline zu erreichen. Hier stehen derzeit drei Expertinnen und Experten für Rückfragen zur Verfügung.

Der Landesmusikrat NRW hat Hinweise zu Hilfsmaßnahmen bei Einnahmeausfällen durch die Corona-Krise auf ihrer Homepage veröffentlicht. Dazu zählen: Maßnahmen des Landes NRW, Maßnahmen des Bundes und weitere Maßnahmen wie die der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat Saar hat eine Stellungnahme zur Situation und zur Auswirkung der Corona-Krise auf den Musikbereich im Saarland veröffentlicht und die Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Musikbereich des Deutschen Musikrates veröffentlicht. Nähere Infos hier.

Aufgrund der momentanen Situation während der Corona-Pandemie hat der Sächsische Musikrat eine vorläufige Sammlung von aktuellen Informationen, Hilfestellungen und Wissenswertes für Kulturschaffende zusammengetragen, die tagesaktuell auf einer eigens dafür eingerichteten Corona-Seite ergänzt werden. Nähere Infos hier.

Der Landesmusikrat hat Hilfestellungen für im Kulturbereich tätige Freischaffende auf ihrer Homepage zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Gemeinsam mit dem Kulturrat Thüringen hat der Landesmusikrat Thüringen eine spartenübergreifende Umfrage zur wirtschaftlichen Situation der Thüringer Künstler*innen, Kulturvereine und -institutionen durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie gestartet, die bis zum 09.04.2020 läuft. Ebenso hat der Rat Informationen und Handlungsempfehlungen für Kulturschaffende während der Corona-Krise zusammengestellt. Nähere Infos hier.

Stand: 01.04.2020