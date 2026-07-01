03.09.26 – Digitale Souveränität im Kulturbereich

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Sind wir im Kulturbereich eigentlich noch digital souverän?

 

Die Kultur und das KI-Zeitalter. Wird der Traum vom niedrigschwelligen Zugang zu Bibliotheken und Archiven nun Realität? Wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken der Transformation der Digitalität? Wie reagieren Bund und Länder auf diese Herausforderungen?

 

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Deutsche Kulturrat und 3sat laden zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein, die sich mit der Frage befasst, wie eine zukunftsfähige nationale Kulturdateninfrastruktur ausgestaltet sein sollte.

 

  • Die Keynote hält Dr. Karsten Wildberger Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

 

Im Anschluss diskutieren Awet Tesfaiesus, Sprecherin für Kultur und Medien der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, Dr. Elisabeth Böhm, Geschäftsführerin von digiCULT-Verbund, Prof. Dr. Jürgen Döllner, Fachgebietsleiter Computergrafische Systeme am Hasso Plattner Institut, Holger Mann, Sprecher für Hochschule und Wissenschaft sowie für Wirtschaft, Technologie und Digitalisierung der SPD-Bundestagsfraktion (angefragt) und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.

 

Moderation: Vivian Perkovic, Kulturzeit (3sat)

 

  • Zeit: Donnerstag, 3. September 2026, 17 Uhr
  • Ort: James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel

 

Anmeldung

 

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