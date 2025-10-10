Zur Buchvorschau

Es geht voran in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien. Noch vor zehn Jahren profitierten Frauen weit unterdurchschnittlich von der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung und wurden nur in seltenen Fällen mit Preisen ausgezeichnet. Das hat sich verändert.

Frauen partizipieren in stärkerem Maße an Fördermaßnahmen, auch wenn in einigen Bereichen noch Nachholbedarfe bestehen. Ebenso tragen deutlich mehr Frauen Führungsverantwortung in Kultureinrichtungen, als es noch vor zehn Jahren der Fall war – auch wenn der Anteil von Frauen in Führung noch nicht dem hohen Anteil weiblicher Beschäftigter entspricht. Es geht also voran, es gibt aber noch viel zu tun.

38 Autorinnen und Autoren aus Verbänden, der Kulturverwaltung, der Kulturförderung und der Wissenschaft setzen sich mit dem Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Themenbereichen auseinander. Sie verdeutlichen, was bereits geschieht, um Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen, und zeigen Handlungsbedarfe auf, um die Situation weiter zu verbessern.

Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann

Es geht voran

Sachstand Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien

ISBN: 978-3-947308-68-2, 227 Seiten, 22,80 Euro