Zwischenbilanz: Allianz gegen Vorsitz des Kulturausschusses für AfD

Berlin, den 30.09.2017. Vor drei Tagen haben, auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering, Iris Berben, Dr. Diether Dehm MdB, Amelie Deuflhard, Tanja Dückers, Dr. Bernd Fabritius MdB, Ronald Grätz, Prof. Christian Höppner, Alfred Holighaus, Andreas Kämpf, Ulrich Khuon, Prof. Dr. Eckart Khöne, Shermin Langhoff, Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, Prof. Dr. Verena Metze-Mangold, Prof. Jeanine Meerapfel, Elisabeth Motschmann MdB, Dr. Thomas Oberender, Prof. Dr. Hermann Parzinger, Prof. Dr. Bernd Scherer, Prof. Dr. Oliver Scheytt, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Klaus Staeck und Olaf Zimmermann einen Offenen Brief an den Ältestenrat des Deutschen Bundestages geschrieben.

Die Unterzeichner fordern alle Mitglieder des Deutschen Bundestages, insbesondere die Mitglieder des Ältestenrates, dazu auf, sich dazu zu bekennen, dass der Ausschuss für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag keinesfalls einem AfD-Vorsitz unterstellt werden darf.

Der Brief kann hier abgerufen und auch mitgezeichnet werden!

epd meldet heute Nachmittag, dass die AfD laut einem Bericht des „Spiegels“ nicht den Vorsitz im Kulturausschuss des Bundestags übernehmen soll. „Darüber seien sich die Spitzen von Union, SPD, Grünen und Linkspartei einig, berichtet das Hamburger Nachrichtenmagazin.“

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Die Initiative gegen die Übernahme des Vorsitzes des Kulturausschusses des Deutschen Bundestag durch die AfD hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst und einiges in Bewegung gesetzt. Mehr als 15.000 Unterstützerinnen und Unterstützer haben den Offenen Brief an den Ältestenrat des Deutschen Bundestag in nur drei Tagen mitgezeichnet. Die ersten Aussagen aus den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linken und Bündnis 90/Die Grünen sind vielversprechend, doch sollten auch weiterhin alle Interessenten unseren Offenen Brief mitzeichnen. Sicher, ist sicher!“

Vivian Perkovic befragte für Kulturzeit (3sat) den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates warum, es wichtig ist, dass die AfD den Vorsitz des Kulturausschuss nicht übernehmen sollte.

Hier können Sie das Gespräch nachsehen!