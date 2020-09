Runter vom Sockel? Gedanken zum morgigen Tag des offenen Denkmals

Berlin, den 12.09.2020. Ob Bronzestatue, Kirche, Industrieanlage, Schloss, Garten oder archäologischer Platz – die Denkmale in Deutschland sind abwechslungsreich. Ebenso unterscheiden sich auch die Gründe ihrer Entstehung: aus Ehrfurcht, aus Dank, zur Propaganda, aus Scham, im Gedenken. Die Bedeutung des baukulturellen Erbes erlebbar zu machen, ist Ziel des „Tag des offenen Denkmals“, der seit 1993 bundesweit durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. Jährlich findet der Aktionstag am zweiten Sonntag im September statt – in diesem Jahr am Sonntag, den 13. September unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Coronabedingt findet das Programm digital statt.

Auch Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, widmet dem Thema Denkmalkultur in der aktuellen Ausgabe einen ausführlichen Schwerpunkt. Unter dem Titel „Runter vom Sockel? – Zwischen Denkmalsturz und Monumentenneubau: Wie erinnern wir heute?“ wird die Auseinandersetzung mit Denkmälern und ihrer Geschichte fortgeführt.

Themen im Schwerpunkt sind:

Deutsche Erinnerungskultur

Stolpersteine

Mahnmale

Heldentum in Demokratien

Vergangenheit heute gestalten

Koloniale Erinnerungskultur

Umbenennung von Straßen etc.

Neue Denkmäler: geplantes Gastarbeiterdenkmal, gestiftetes Marx-Denkmal, recyceltes Lenindenkmal

Denkmäler & Kitsch

Restaurierung von Denkmälern

Den Schwerpunkt „Runter vom Sockel? – Zwischen Denkmalsturz und Monumentenneubau: Wie erinnern wir heute?“ finden Sie auf den Seiten 1, 2, 19 bis 31 von Politik & Kultur 9/20.

Mehr zum Thema auch DIGITAL:

#JaAberUnd: Runter vom Sockel?

Wie gehen wir mit Denkmälern um? Was spricht für den Abriss von Denkmälern und die Umbenennung von Straßen mit kolonialem Hintergrund, was dagegen? Wie können wir eine gesellschaftliche Debatte gestalten? Welche neuen Denkmäler braucht es?

Zu diesen Fragen und mehr diskutierten Tahir Della (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland), Christina Kautz (Landschaftsarchitektin), Prof. Dieter Thomä (Philosoph), Hortensia Völckers (Kulturstiftung des Bundes), Olaf Zimmermann (Deutscher Kulturrat und Politik & Kultur) mit Moderatorin Barbara Haack.

Hier die ganze Diskussion nachschauen.