Politik & Kultur 9/20 vorab für die Presse

Berlin, den 27.08.2020. Die Ausgabe 9/20 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ist bereits auf dem Weg zu den Abonnenten.

In Bahnhofsbuchhandlungen, an großen Kiosken und auf Flughäfen ist die neue Ausgabe spätestens ab dem 01. September 2020 erhältlich.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es die Online-Ausgabe schon jetzt hier vorab.

Die druckfrische Ausgabe knüpft an die aktuelle Denkmalsturzdebatte an und fragt: „Runter vom Sockel? – Zwischen Denkmalsturz und Monumentenneubau: Wie erinnern wir heute?“. Passend dazu stammt der Leitartikel zum Thema „Die Bedeutung von Denkmaldebatten: Denkmalstürze ersetzen nicht dir Reflexion der Geschichte des Rassismus und Kolonialismus“ von Thomas Macho, dem Direktor des IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz in Wien.

Der Schwerpunkt mit dem Titel „„Runter vom Sockel? – Zwischen Denkmalsturz und Monumentenneubau: Wie erinnern wir heute?“ geht auf den Seiten 19 bis 31 weiter.

Weitere Themen der Ausgabe 9/20 von Politik & Kultur sind:

Corona-Update

Literatur, Bildung, Filmwirtschaft, Kulturpolitik: Sechs Monate nach Beginn der Pandemie – wie ist die Lage aktuell?

Die Corona Liste bedrohter Kultureinrichtungen

Aufgrund der Coronakrise ist die Rote Liste der bedrohten Kultureinrichtungen nach jahrelanger Pause in neuem Format zurück in Politik & Kultur

Ausbildung

Arbeitsmarkt Kultur: Bundesbildungsministerin zu Aufstiegschancen nach der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes

Kultur nach 1989

Nach dem Mauerfall bedurfte es einer Starthilfe für die gesamtdeutsche Kulturszene – wie sah sie retrospektiv aus?

Nordafrika

Kunst und Kultur als Rechteverteidiger in Tunesien, Marokko und im gesamten arabischsprachigen Raum

Außerdem: 5 Minuten Urheberrecht: Schranken des Urheberrechtes, Künstlerin Mahbuba Maqsoodi im Gespräch, Berliner Geschichtswerkstatt, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Kulturhauptstadt Rijeka, Kolonialismusdebatte, Corona-Management in Chile, Buchmesse-Direktor Juergen Boos im Porträt, Ost-West-Perspektiven: Bildende Kunst – Cornelia Schleime und David Schnell im Gespräch

Zu den Autorinnen und Autoren der Ausgabe zählen unter anderem: Marianne Bechhaus-Gerst, Historikerin; Gunter Demnig, Künstler und Initiator der Stolpersteine; Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts; Nina George, Schriftstellerin; Anja Karliczek MdB, Bundesministerin für Bildung und Forschung; Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt; Cornelia Schleime, Künstlerin; Winfried Speitkamp, Historiker; Dieter Thomä, Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen u.v.m.