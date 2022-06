Berlin, den 13.06.2022. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, unterstützt mit Nachdruck den Kulturrat NRW bei seinem „dringenden Appell an die künftige Koalition: Kultur braucht ein starkes Ministerium – Das Kulturministerium muss erhalten bleiben“.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Wie die Kulturpolitik im größten deutschen Bundesland organisiert wird, hat Auswirkungen auf die Kulturentwicklung im ganzen Land. Mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren auch in der Bundeskulturpolitik eine bedeutende Rolle gespielt. Wir fordern die CDU und Bündnis 90/Die Grünen auf, bei der bald anstehenden Regierungsbildung das Kulturministerium zu erhalten und die Kultur nicht in ein „Massenressort“ oder in die Staatskanzlei abzuschieben. NRW braucht ein starkes Kulturministerium.“