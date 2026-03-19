Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: Morgen auf der Leipziger Buchmesse

An der Seite des Bundesverbands Musikunterricht ruft die Initiative kulturelle Integration gemeinsam mit dem Musiker Sebastian Krumbiegel zum Mitmachen auf

Berlin, den 19. März 2026. Die Initiative kulturelle Integration, der Bundesverband Musikunterrichti und Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger von den Prinzen, stellen auf der Leipziger Buchmesse gemeinsam den bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt vor, der am 21. Mai 2026 stattfindet. Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen sind dazu eingeladen, sich mit eigenen Aktionen im Umfeld des 21. Mai 2026 am Aktionstag zu beteiligen.

Sie sind herzlich eingeladen:

Wann: Freitag, den 20. März 2026, 13.00 – 13.30 Uhr

Wo: Musik-Café, Halle 2, D 504 auf der Leipziger Buchmesse

Über die Rolle von Kultur, Musik und kultureller Bildung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft diskutieren Prof. Dr. Jürgen Oberschmidt, Präsident des Bundesverbands Musikunterricht, Sebastian Krumbiegel, Musiker und Sänger von den Prinzen, und Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Moderiert wird das Gespräch von Barbara Haack, Leitung Kommunikation beim Deutschen Kulturrat.

Die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration – ein einzigartig breites Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Medien, Sozialpartner, von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden – rufen in diesem Jahr erstmalig zum bundesweiten Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt am UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, den 21. Mai 2026 auf.

Der Aktionstag steht im Zeichen von Respekt, Toleranz und gegenseitigem Verständnis. Ziel ist es, mit möglichst zahlreichen unterschiedlichen Aktionen vielfältige Zeichen für den Zusammenhalt in unserer freien und pluralen Gesellschaft zu setzen.