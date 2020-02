Karneval: 58% der Deutschen sagen, Fastnacht, Fasching, Karneval sind Kultur

Was ist Karneval eigentlich, Kultur oder Zumutung? Wir haben in einer Umfrage 2.500 Menschen in Deutschland dazu befragen lassen

Berlin, den 20.02.2020. Sind Karneval, Fastnacht und Fasching ein deutsches Kulturgut? In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey*, die vom Deutschen Kulturrat in Auftrag gegeben wurde, sehen 57,9 Prozent der Befragten Fasching, Fastnacht und Karneval als deutsches Kulturgut an. Obwohl bereits einige Karnevalsausprägungen, wie der Rheinische Karneval mit all seinen lokalen Varianten und die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht, in das Bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe der UNESCO aufgenommen sind, beurteilt jedoch rund ein Drittel der befragten Deutschen (34,3 Prozent) die 5. Jahreszeit nicht als Kulturgut. Während 7,8 Prozent unentschieden sind.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass noch einiges für die breite kulturelle Anerkennung von Fasching, Fastnacht und Karneval zu tun ist. Um dies zu fördern, widmet Politik & Kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates, in ihrer aktuellen Ausgabe 2/20 der 5. Jahreszeit einen Schwerpunkt.

Themen des Schwerpunktes sind

Fasching-Fastnacht-Karneval ist Kultur

Karneval: Heimat finden im Brauchtum

Die Fastnacht der „Volksgemeinschaft“: Zur Umdeutung im Nationalsozialismus

Von Strohbären bis Rhöner Maskenfastnacht: Immaterielles Kulturerbe

Schwäbisch-alemannische Fastnacht

Alternative Karnevalssitzungen

Häuser der Narretei: Ausgewählte Karnevalsmuseen stellen ihre Sammlungen vor

Musik in Fasching-Fastnacht-Karneval

Psychologische Aspekte des Narrenbrauchs

Die 5. Jahreszeit in der Diaspora: Wie wird fernab der Hochburgen gefeiert?

Kostüme und Masken

Debatte Blackfacing

Karnevalswagenbauer Jacques Tilly im Gespräch

Der Herausgeber von Politik & Kultur und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte dazu: „Was ist Karneval eigentlich, Kultur oder Zumutung? Wir haben in einer Umfrage 2.500 Menschen in Deutschland dazu befragen lassen. Fasching, Fasnacht, Fasnet, Fassenacht, Fastabend, Fasteleer, Fastelovend, Fastnacht, Karneval ist Kulturgut vom Feinsten, sagt die deutliche Mehrheit. Ein gutes Drittel der Befragten muss für das närrische Treiben noch gewonnen werden. Jetzt heißt es aber erst einmal Helau und Alaaf in den Karnevalshochburgen.“

* Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag des Deutschen Kulturrats 2.500 Personen zwischen dem 18. und dem 19. Februar 2020 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle deutschen Bundesbürger ab 18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 3,4 Prozent.