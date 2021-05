Initiative kulturelle Integration: Lasst uns feiern – Grundgesetz schützt seit 72 Jahren vor staatlicher Willkür

Berlin, den 22.05.2021. Morgen feiern wir den Tag des Grundgesetzes. Vor 72 Jahren wurde am 23. Mai 1949 das Grundgesetz verkündet.

„Das Grundgesetz beschreibt insbesondere in seinen ersten 20 Artikeln unverrückbare Prinzipien des Zusammenlebens. Es sichert seit Jahrzehnten ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. Die Achtung und der Schutz der Menschenwürde sind Grundlage der deutschen Rechtsordnung. Das Grundgesetz regelt zuerst das Verhältnis von Staat und Bürgerinnen und Bürgern und schützt vor staatlicher Willkür. Es ist zugleich essentiell für das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger und muss daher von allen hier lebenden Menschen akzeptiert und respektiert werden.„, so schreibt es die Initiative kulturelle Integration in der ersten ihrer fünfzehn Thesen für „Zusammenhalt in Vielfalt“.

Der Sprecher der Initiative kulturelle Integration, Olaf Zimmermann, sagte: „Viele Jahrestage kommen und gehen, manche sind aber wirklich wichtig. Der Tag des Grundgesetzes ist ein solcher Tag. Das Grundgesetz schützt uns in erster Linie vor der Willkür des Staates. Viele Menschen in Deutschland nehmen diesen Schutz als etwas Selbstverständliches an, aber ein kurzer Blick in die Welt reicht, um zu erkennen, dass dieser Schutz etwas Besonderes ist. Seit nun 72 Jahren bietet unser Grundgesetz allen in Deutschland lebenden Menschen diese Sicherheit, lasst uns das feiern!“

Zusammenhalt in Vielfalt . Die 15 Thesen zu kultureller Integration und Zusammenhalt der Initiative kulturelle Integration

Mitglieder der Initiative kulturelle Integration sind:

ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, Deutscher Beamtenbund und Tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Landkreistag, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Evangelische Kirche in Deutschland, Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Koordinationsrat der Muslime, Kulturministerkonferenz, neue deutsche organisationen, VAUNET – Verband Privater Medien, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland