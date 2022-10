Entsetzen über erneuten Anschlag auf Synagoge an Jom Kippur

Berlin, den 06.10.2022. Mit Entsetzen nimmt die Initiative kulturelle Integration, ein Zusammenschluss von 28 Organisationen und Institutionen aus der Breite des gesellschaftlichen Lebens, den Anschlag auf die Synagoge in Hannover am gestrigen Jom Kippur-Fest zur Kenntnis. Die Initiative kulturelle Integration setzt sich für Zusammenhalt in Vielfalt in Deutschland ein. Sie wendet sich entschieden gegen Antisemitismus und jede Form von Ausgrenzung.

In Erinnerung an den Anschlag auf die Synagoge in Halle/Saale an Jom Kippur 2019 (09.10.2019) veranstaltet die Initiative kulturelle Integration zusammen mit Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen den Antisemitismus sowie dem Zentralrat der Juden in Deutschland jährlich einen Aktionstag. Ziel ist es, die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens in unserer Mitte zu zeigen, aber auch die Normalität jüdischen Lebens als unverbrüchlichen, integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft herauszustellen.

Heute werden die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Literaturhaus in Berlin vorgestellt.

Der Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte heute: „Es bedrückt mich und beschämt mich, dass erneut an Jom Kippur ein Anschlag auf eine Synagoge in Deutschland verübt wird. Es ist schon schlimm genug, dass jüdische Einrichtungen, also auch Synagogen, in Deutschland polizeilich geschützt werden müssen. Wenn dieser Schutz dann erneut versagt und es möglich ist, eine Synagoge anzugreifen, ist es ein Alarmsignal für die gesamte deutsche Gesellschaft. Antisemitismus muss endlich entschieden entgegengetreten werden. Die Initiative kulturelle Integration steht dafür.“

Die feierliche Prämierung der zehn Gewinnertexte des Schreibwettbewerbs „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ kann heute Abend ab 19.00 Uhr live verfolgt werden. Hier geht es zum Livestream.