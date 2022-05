Digitalisierung: Die Normierung von Kulturdaten

Berlin, den 5. Mai 2022. Wie finde ich unter Millionen digitalisierter Kultur und Wissensbeiträge passgenau, wonach ich suche? Wie kann ich nach meinen Interessen durch die digitale Welt stöbern? Ohne sogenannte „Normdaten“ wird das nicht gehen.

Im Fokus der neuen Ausgabe von Politik & Kultur beschäftigen wir uns deshalb mit diesem wichtigen, in der kulturpolitischen Debatte aber bislang vernachlässigtem Thema.

Kulturdaten über die GND vernetzen . Von Barbara Fischer , Leiterin des DFG-Projekts »GND4C – Die Gemeinsame Normdatei für Kulturdaten« an der Deutschen Nationalbibliothek

. Vom Präsidenten des Bundesarchivs GAIA-X & Kultur . Von Matthias Jarke , Lehrstuhlinhaber i.R. für Informationssysteme der RWTH Aachen, er leitete bis 2021 das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin und Georgios Toubekis , wissenschaftlicher Angestellter und verantwortlich für den Wissensbereich digitale Kultur (eCulture) und Dokumentation Kulturelles Erbe am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT

Die Beiträge aus dem Fokus finden Sie in Politik & Kultur 5/22 auf den Seiten 6 + 7.

Der Herausgeber von Politik & Kultur und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Es gibt Themen in der Kulturpolitik, die in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein führen, obwohl sie für die kulturelle Entwicklung zentral sind. Die Frage, wie die stark anwachsenden fast unüberschaubaren Mengen digitaler Kulturdaten den Nutzerinnen und Nutzer zugänglich gemacht werden, ist eine dieser Fragen. Im vorliegenden Fokus in Politik & Kultur wollen wir etwas Licht in die Debatte bringen und die verschiedenen inhaltlichen Ansätze zur Normierung von Kulturdaten vorstellen.“