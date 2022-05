DGB: Dank an Reiner Hoffmann! Glückwünsche an Yasmin Fahimi!

Berlin, den 09.05.2022. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, dankt dem scheidenden DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. In der Amtszeit von Reiner Hoffmann fand ein regelmäßiger Austausch zwischen DGB und Deutschem Kulturrat statt. Der DGB engagiert sich intensiv in der vom Deutschen Kulturrat initiierten Initiative kulturelle Integration. Der Deutsche Kulturrat ist aktives Mitglied in der vom DGB angestoßenen Allianz für Weltoffenheit. Gemeinsam wurden u.a. Fragen der Digitalisierung der Arbeitswelt und anderes mehr besprochen.

Der Deutsche Kulturrat gratuliert der neuen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi herzlich zum neuen Amt, wünscht alles Gute und freut sich auf die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit.

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Reiner Hoffmann war in den letzten Jahren ein sehr wichtiger Ansprechpartner und Berater für den Deutschen Kulturrat. Besonders wichtig war dabei das gemeinsame Eintreten gegen Rassismus und Antisemitismus. Weitere bedeutende Themen waren die Arbeitsbedingungen im Kulturbereich und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Ich danke Reiner Hoffmann herzlich für diese außergewöhnlich gute Zusammenarbeit. Wir hoffen auf die Fortsetzung mit Yasmin Fahimi.“