Heute ist UN-Weltflüchtlingstag: Kulturelle Integration der Flüchtlinge ist nötig

Berlin, den 20.06.2017. Der heutige Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen erinnert an die derzeit mehr als 65,6 Millionen Flüchtlinge – unter ihnen auch 28 Millionen Kinder. In den letzten Jahren sind viele Flüchtlinge auch zu uns nach Deutschland gekommen. Jetzt steht ihre Integration in unsere Gesellschaft an.

Kultur trägt neben der sozialen Integration und der Integration in Arbeit wesentlich dazu bei, dass Geflüchtete in unsere Gesellschaft aufgenommen werden.

Der Moderator der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: „Durch den großen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, wird oft von der Flüchtlingskrise gesprochen, wir sehen die Aufgabe aber als eine Herausforderung und nicht als eine Bedrohung an. Deshalb haben wir in der „Initiative kulturelle Integration“ gerade fünfzehn Thesen zum Zusammenhalt in Vielfalt veröffentlicht, die die Bedingungen für den nicht einfachen Prozess der Integration von Flüchtlingen beschreiben. Der heutige Weltflüchtlingstag der UN ist ein guter Termin, um über diese große Aufgabe gemeinsam nachzudenken.“

Information über die Initative kulturelle Integration und die fünfzehn Thesen „Zusammenhalt in Vielfalt“ finden Sie hier!