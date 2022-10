Archäologie: Alte Schätze, neue Impulse

Berlin, den 04.10.2022. Was kennzeichnet Archäologie heute? Welche Rolle spielt sie aktuell in Deutschland? Und vor allem welche Bedeutung hat Archäologie in der Kulturpolitik? Mit diesen Fragen und mehr befasst sich der frisch erschienene Schwerpunkt „Alte Schätze, neue Impulse: Archäologie, ein Wegweiser für die Zukunft?“ in der aktuellen Ausgabe 10/22 von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates.

Dieser ist in Zusammenarbeit mit dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz entstanden und wurde heute im Rahmen der „Ausstellung „Schliemanns Welten: Sein Leben. Seine Entdeckungen. Sein Mythos“ vorgestellt.

Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sagte dazu: „Wir Archäologinnen und Archäologen erforschen zwar das Alte und Vergangene, allerdings ist die archäologische Wissenschaft so aktuell wie eh und je. Denn jede Generation hat ihre eigenen Fragen an die Vergangenheit, die wir zu beantworten versuchen. Anhand der gesammelten Dokumente und Daten aus nahezu 200 Jahren archäologischer Forschung können wir hierbei auf eine riesige Datenbank zugreifen. Auch die fortschreitende Entwicklung naturwissenschaftlicher Methoden trägt erheblich dazu bei, dass wir heutzutage den archäologischen Funden und Befunden immer mehr Informationen entlocken können. Insofern ist die Archäologie keine separate Wissenschaft, sondern vielmehr ein Konvolut verschiedenster Wissenschaftszweige, die alle zusammen genommen das Bild der Vergangenheit aus den Graustufen herausholen und in immer mehr Farben tauchen.“

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik & Kultur, Olaf Zimmermann, fügte hinzu: „Der Schwerpunkt in Politik & Kultur soll nicht nur einen Blick in die faszinierende Welt der Archäologie werfen, sondern besonders dafür werben, dass die sogenannten Orchideen-Fächer, also die vielen kleinen Fächer an den Hochschulen, die die Voraussetzung für erfolgreiche archäologische Forschung sind, endlich von der Politik, aber auch von den in den Hochschulen Verantwortlichen mehr wertgeschätzt werden. Das beeindruckende Schaffen von Heinrich Schliemann als Archäologe macht aber auch deutlich, dass Fleiß und reines Wissen allein noch nicht zu einem großen Forscher machen, es braucht noch mehr: Fantasie.“

Politik & Kultur ist die Zeitung des Deutschen Kulturrates. Sie wird herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler.

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 10/22 von Politik & Kultur.

Alle Beiträge aus dem Schwerpunkt „Alte Schätze, neue Impulse: Archäologie, ein Wegweiser für die Zukunft?“ finden Sie auch hier.

