13. September: Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun

Im Rahmen der Classic Computing 2025 des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. laden wir herzlich zu einer neuen Folge von JaAberUnd, dem Onlinedebattenformat von Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, ein. Wir diskutieren live und stellen die Diskussion anschließend in den Youtube-Kanal des Deutschen Kulturrates ein.

Thema der Podiumsdiskussion: Alles Pixel – Was hat Retrocomputing mit Kultur zu tun?

Es geht um alte Computer als Kulturgut, um Reparieren statt Wegwerfen und um neue Kunst mit alten Computern, z.B. die Demoszene, kurz: um Schnittstellen zwischen Retrocomputing und Kunst und Kultur.

Es diskutieren:

Hans Hübner, Vorsitzender Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.

Clemens Krause, Computermuseum Stuttgart

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur

Moderation: Barbara Haack, Leitung Kommunikation Deutscher Kulturrat

Termin: 13. September 2025, 16-17 Uhr

13. September 2025, 16-17 Uhr Ort: Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Str. 4 95030 Hof