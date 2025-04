Podiumsdiskussion auf dem Evangelischen Kirchentag am 02. Mai 2025

Vom 30. April bis 4. Mai 2025 findet der diesjährige Evangelische Kirchentag in Hannover statt.

Wir laden Sie herzlich ein zur Podiumsdiskussion am 2. Mai 2025 mit dem Thema:

Es geht um einen Austausch über neue und alte Erfahrungen (nicht nur) in Ostdeutschland: Was verändert sich, wenn die AfD stärker wird bzw. die Macht in Kommunen übernimmt? Wo gerät etwas ins Rutschen – und was kann man dagegen tun? Wie können sich Kultur und Kirche stärken und gemeinsam aktiv werden?

Es diskutieren:

Ulrike Liedtke, Präsidentin des Landtages Brandenburg

Claudia Schmitz, Geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins

Bischof Christian Stäblein, Bischof der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Moderation: Hans Dieter Heimendahl, Deutschlandfunk Kultur

Termin: Freitag, den 2. Mai 2025, 10.30h bis 12.30h

Ort: Hannoversche Kulturkirche St. Markus (Apostel- und Markus-Gemeinde Hannover)

Verantwortet wird das Podium vom Deutschen Kulturrat, Deutschlandfunk Kultur und dem Kulturbüro der EKD.