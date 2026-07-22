13.08.26 – Gedenken am Grünen Band

Grenz-Opfer und Grünes Band zwischen Geschichte und Natur

Gedenken, App-Präsentation zum Grünen Band und Diskussion anlässlich des 65. Jahrestags des Mauerbaus am 13. August in Groß Thurow und Schlagsdorf

Zum Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes anlässlich des 65. Jahrestags des Mauerbaus sowie anschließend zu einer Veranstaltung zum Grünen Band laden der Landesbeauftragte für MV für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Landeszentrale für politische Bildung MV, das Projekt Natur- und Kulturraum Grünes Band von BUND und Deutschem Kulturrat e.V. und das Grenzhus Schlagsdorf herzlich ein:

1. Zum Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes mit der Einweihung der Stele für Harry Krause in Groß Thurow

am 13. August 2026 um 16.00 Uhr

an der Badestelle am Goldensee in Groß Thurow, Kneeser Straße 20, 19205 Roggendorf, Ortsteil Groß Thurow.

2. Veranstaltung „Das Grüne Band zwischen Geschichte und Natur“

In einer audiovisuellen Präsentation stellt der berlinHistory e.V. seine Grüne-Band-App vor. Die Präsentation wird durch eine szenische Lesung und musikalische Beiträge begleitet.



Anschließend diskutieren Expertinnen und Experten auf dem Podium über die Bedeutung des Grünen Bandes. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Erinnerungskultur sowie des Natur- und Denkmalschutzes. Dabei werden Perspektiven auf europäischer, bundesweiter und regionaler Ebene, insbesondere aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, beleuchtet. Zudem geht es um die Rolle des Grünen Bandes als Welterbe und Nationales Naturmonument.

am 13. August 2026 um 17.00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus Schlagsdorf, Am Bülten 4, 19217 Schlagsdorf.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung an ed.gn 1784855197 ureig 1784855197 er-vm 1784855197 .vmal 1784855197 @gnug 1784855197 at 1784855197 wird gebeten.

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