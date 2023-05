17. Mai 2023: Erinnerung, Identität und Klima — Kulturpolitik als Handwerk

Erinnerung, Identität und Klima bewegen die Gemüter und bestimmen – oft in fragwürdigen Zuspitzungen – die öffentliche Diskussion. Was hat die Kulturpolitik damit zu tun? Liest man Olaf Zimmermann „Mein kulturpolitisches Pflichtenheft, Berlin 2023“ darf man sagen: sehr viel! Kulturpolitik ist – so Olaf Zimmermann – hauptsächlich Handwerk, das sich durch Nüchternheit und Realitätssinn auszeichnet und vor allem in jenen Politikfeldern gefordert ist, die einen langen Atem benötigen. Wie steht es um die gegenwärtigen kulturpolitischen Herausforderungen, besonders auf den Feldern von Erinnerung, Identität und Klima? Und das wurde bislang wenig gefragt: im Zusammenhang von Kultur- und Naturgeschichte?

Es diskutieren auf dem Podium:

Prof. Dr. Monika Grütters , Staatsministerin für Kultur und Medien a.D.

, Staatsministerin für Kultur und Medien a.D. Prof. Dr. Patricia Rahemipour , Direktorin Institut für Museumsforschung

, Direktorin Institut für Museumsforschung Dr. Wolfgang Thierse , Bundestagspräsident a.D.

, Bundestagspräsident a.D. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrate