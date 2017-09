Einladung: Was ist deutsch? Reden wir über Veränderung am 17.09. 11 Uhr

In Europa herrscht Unruhe. Aus einer Epoche des „Versprechens“ ist eine der „Drohung“ geworden, wie der Sozialwissenschaftler Heinz Bude sagt. Politische,

wirtschaftliche und klimatische Katastrophen treiben Menschen auf die Flucht – nicht nur, aber auch nach Deutschland. Diese Entwicklung wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vermutlich noch stärker werden. Was geschieht mit diesem Land, seinen Bewohnern und Werten angesichts der Herausforderungen, die die Zuwanderung mit sich bringt? Wie kann man Angst und Unsicherheit ernst nehmen und zugleich den Wandel der Gesellschaft konstruktiv gestalten und begleiten?

„Reden wir über Veränderung“ ist eine Diskussion, zu der die Berliner Festspiele, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Kulturrat e. V. und der Verlag Der Tagesspiegel einladen.

In der Veranstaltung wollen wir über das ‚Deutschsein‘ sprechen. Was ist deutsch? Wie beschreibt man deutsche Identität? Geht es um Händeschütteln, Weihnachten, Kopftücher, Sprache, das Verständnis von Politik und Kunst? Und wie stellt man dem Trend zur Nationalisierung ein starkes Gegenmodell entgegen? Ein homogenes Volk waren wir noch nie. Aber ein zukunftsgerichtetes Verständnis von uns als deutsche Weltbürger, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung gab es bisher auch noch nicht. Obwohl das für ein weltoffenes und demokratisches Land dringend notwendig ist. Wir machen uns mit dieser Diskussion im Fishbowl-Format mit persönlichen, kräftigen Eingangsstatements auf zu einer ersten vorsichtigen Standortbestimmung.

Gäste:

Sawsan Chebli (Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales),

Ali Can (Initiator der Hotline für besorgte Bürger und Gründer des Vereins

„Interkultureller Frieden e.V.“), Hans Ulrich Obrist (Kurator),

Michael Wolffsohn (Deutsch-israelischer Historiker und Publizist, Hochschullehrer des Jahres 2017)

Moderation:

Stephan-Andreas Casdorff (Chefredakteur Tagesspiegel)

Datum: Sonntag, 17. September 2017, 11:00 Uhr

Ort: Haus der Berliner Festspiele, Schaperstraße 24, 10719 Berlin

Der Vorverkauf erfolgt über die Berliner Festspiele

Karten kosten 5 Euro, ermäßigt 2 Euro.

