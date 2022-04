Save the Date 02.06.2022: Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration

Wann: Donnerstag, den 02.06.2022, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr

Wo: Tagungszentrum Hotel Aquino, Hannoversche Str. 5B, 10115 Berlin

Im März 2020 formulierten die Mitglieder der Initiative kulturelle Integration die Resolution „Gegen Rassismus und Ausgrenzung! Für Zusammenhalt in Vielfalt!“. Mit Bezug auf die These 15 „Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke“ werden wir uns bei der fünften Jahrestagung „Zusammenhalt gegen Rassismus“ eingehend mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Dr. Mithu M. Sanyal und der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani werden am Vormittag den Rahmen für das Tagungsthema setzen. Der Nachmittag ist dann der vertiefenden Diskussion in Workshops gewidmet.

Nähere Informationen folgen in Kürze!