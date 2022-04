Save the Date 27.-28.06.2022: Fachtagung „Frauen in Führung“

Wann: 27. und 28. Juni 202

Wo: Villa Elisabeth, Invalidenstraße 4a in Berlin-Mitte

Der Deutsche Kulturrat lädt am 27. und 28. Juni zur Fachtagung „Frauen in Führung“ ein. Fünf Jahre nach Erscheinen der Kulturrats-Studie „Frauen in Kultur und Medien“ soll reflektiert werden, inwiefern sich die Situation von Frauen im Arbeitsmarkt Kultur und Medien geändert hat: Stehen andere Wirtschaftsbereichen bzw. Sektoren mit Blick auf Frauen in Führungspositionen besser dar? Was sind die Anforderungen an moderne Führung ? Welche Wirksamkeit haben Frauennetzwerke und inwieweit ebnet Mentoring Frauen den Weg in Führungspositionen?

Auch die Feminisierung des Arbeitsmarktes soll diskutiert werden: Was bedeutet es, wenn in Segmenten von Kultur und Medien vor allem Frauen tätig sind bzw. Ausbildungen absolvieren? Wie können strukturelle Veränderungen hin zu mehr Heterogenität insgesamt und vor allem in der Führung erreicht werden?

Nähere Informationen folgen in Kürze!