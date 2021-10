21.10.2021: Vorstellung des Berichts „Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020“

Am 21. Oktober um 10 Uhr stellt der Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Herausgeber der Studie, Olaf Zimmermann, gemeinsam mit den Autoren Gabriele Schulz und Eckhard Priller in einer Zoomkonferenz die Ergebnisse des Berichts „Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020“ sowie kulturpolitische Handlungsempfehlungen vor.

Werfen Sie hier einen Blick ins Buch!

Über Ihr Interesse an dem Termin freuen wir uns. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 20.10.2021 unter ed.ta1634259701rrutl1634259701uk@mi1634259701eheur1634259701b.t1634259701. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung.