14.09.2021 JaAberUnd #5: 1,5 Jahre Corona versus Kultur: Wo stehen wir heute?

Am 14.09.2021 um 18 Uhr geht JaAberUnd in die fünfte Runde! Diesmal werden in Anlehnung an den neuerschienenen Sammelband „Die Corona-Chroniken Teil 1“ des Deutschen Kulturrates die Fragen diskutiert:

Wo steht der Kulturbereich 1,5 Jahre nach Beginn der Coronapandemie?

Wie sieht es in den einzelnen Sparten aus?

Wie erfolgreichen waren die Hilfsmaßnahmen?

Was gilt es nun zu tun?

Mit dabei sind:

Christine Berg , Vorstandsvorsitzende HDF KINO

Annekatrin Klepsch , Zweite Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur und Tourismus der Landeshauptstadt Dresden

Prof. Christian Höppner , Generalsekretär Deutscher Musikrat

Olaf Zimmermann , Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur

Moderation: Barbara Haack, Journalistin

Einschalten, zuhören, fragen und mitdiskutieren bei „JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur“ unter:

Mehr zu JaAberUnd:

Aus der Zeitung direkt ins Netz: Die Themen aus Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, gibt es nicht nur in der Print- und Online-Version zu lesen, sondern die Redaktion diskutiert auch mit Gästen, Zuschauerinnen und Zuschauern live und online im Talk-Format „JaAberUnd – Die Debattenplattform von Politik & Kultur“.

Unser Thema, Ihre Meinung: Bei „JaAberUnd“ stehen ein oder mehrere Themen aus Politik & Kultur im Fokus des Gespräches mit den Gästen. Aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, online und live via Twitter und YouTube mit zu diskutieren und Fragen zu stellen.