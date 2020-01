12.-14.02.2020: Nachhaltigkeit braucht Heimat – Tagung in Bad Alexandersbad

Wann: Mittwoch, 12.02.2020 bis Freitag, 14.02.2020

Wo: Bad Alexandersbad

Um zu verstehen, was uns ausmacht, welche Herkunft unsere Zukunft prägt, benötigen wir kollektive Erinnerungen. Orte, die eine charakteristische Differenz zur Gegenwart aufweisen und die zur Erinnerungskultur einladen. So einen Ort, wie den ehemaligen Eisernen Vorhang, der sich zum Grünen Band entwickelt hat – zu einem weltweit einzigartigen Biotopverbund und Kulturdenkmal.

Der Deutsche Kulturrat und der BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland unterstützen gemeinsam die Bemühungen, das Grüne Band Europa als UNESCO-Welterbe in den Kategorien Natur und Kultur zu nominieren. Denn das Grüne Band hält die Erinnerung an den Mut der Menschen wach, die mit friedlichen Mitteln Diktaturen überwunden haben und Grenzen zu Fall brachten. Hier ist Zeitgeschichte erlebbar und Erinnerung möglich. Ein Ort auch für die kommenden Generationen, der an Demokratie, Freiheit und Frieden in unserem Land und in ganz Europa erinnert. Dazu wollen Kunst und Kultur einen Beitrag leisten, neue Bilder schaffen, Menschen zusammenbringen und zeigen, dass Natur und Kultur keine Gegensätze sind.

Mit unserer Tagung wollen wir das Grüne Band als Ort der Erinnerungskultur stärken und Chancen für lokale Kulturakteure aufzeigen, um ihre Heimat in strukturschwachen, grenznahen Regionen nachhaltig zu gestalten. Wir unterstützen neue Kooperationen zwischen Kultur- und Umweltbereich, die wir gemeinsam mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung durch den Ideenwettbewerb „Kultur + Nachhaltigkeit = Heimat“ fördern. Deshalb suchen wir innovative Projektideen, die einen Wandel hin zu einer Nachhaltigkeitskultur vor Ort bewirken und dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Umwelt- und Kultursektor zu intensivieren.

Unser Programm beginnt am Mittwoch, den 12.02.2020 ab 12 Uhr mit dem Thema „Nachhaltigkeit braucht Heimat“ und spannt einen Bogen von der Erinnerungskultur bis zum Grünen Band Europa als Weltkulturerbe. Am Donnerstag besuchen wir das Deutsche-Deutsche Museum Mödlareuth und erörtern die Möglichkeiten, die das Grüne Band für die Erinnerungskultur und die lokalen kulturellen Akteure bietet. Am Abend erleben wir fränkische Mundart mit Wolfgang Buck und seiner Gitarre. Am Freitag diskutieren wir „Die Bedeutung Dritter Orte in strukturschwachen Grenzräumen“. Die Tagung endet am 14.02.2020 um 13:30 Uhr.

Mit dabei sind:

Hubert Weiger (Ehrenvorsitzender BUND)

(Ehrenvorsitzender BUND) Susanne Keuchel (Präsidentin Deutscher Kulturrat)

(Präsidentin Deutscher Kulturrat) Kai Frobel (Der Vater des Grünen Bandes)

(Der Vater des Grünen Bandes) Olaf Zimmermann (Geschäftsführer Deutscher Kulturrat)

(Geschäftsführer Deutscher Kulturrat) Birgit Seelbinder (Präsidentin EUREGIO EGRENSIS)

(Präsidentin EUREGIO EGRENSIS) und viele andere mehr…

Anmeldungen und weitere Informationen:

Jens Kober

Referent für Nachhaltigkeit & Kultur

Deutscher Kulturrat e.V.

Taubenstraße 1

10117 Berlin

Fon: 030-2260528-10

E-Mail: ed.ta1578648024rrutl1578648024uk@re1578648024bok.j1578648024

www.kulturrat.de