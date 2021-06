08.06.2021: Vierte Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration: „Zusammenhalt in Vielfalt: Integration durch Arbeit“

Die Initiative kulturelle Integration lädt zu ihrer vierten Jahrestagung am Dienstag, den 8. Juni 2021 in Anwesenheit der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters MdB ein. Coronabedingt wird die Jahrestagung aus dem dbb forum berlin live gestreamt.

„Erwerbsarbeit ist wichtig für Teilhabe, Identifikation und sozialen Zusammenhalt“, so lautet die These 14 der 15 Thesen der Initiative kulturelle Integration, die den Fokus der vierten Jahrestagung bildet. Im Jahr 2016 hat das breite Bündnis aus 28 Institutionen und Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sozialpartner, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden die 15 Thesen für „Zusammenhalt in Vielfalt“ als Grundlage für die kulturelle Integration aller in Deutschland lebenden Menschen formuliert.

Wo befinden sich die Migrantinnen und Migranten von 2015 heute im Arbeitsmarkt? Was ist bei der Integration durch Arbeit gelungen? Wo besteht Handlungsbedarf? Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die Teilhabe am Arbeitsmarkt von Migrantinnen und Migranten mit sich gebracht? Interessieren sich Menschen mit Migrationshintergrund für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst – oder eher für die Selbständigkeit? Engagieren sie sich in Gewerkschaften? Diese Fragestellungen bestimmen die Dialoge am Vormittag, die unter anderem von den Sozialpartnern als Mitglieder der Initiative kulturelle Integration beantwortet werden.

Zur These 14 und ihrer Bedeutung in Zeiten der gegenwärtigen Pandemie spricht die Tagungsmoderatorin Shelly Kupferberg mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil MdB.

Am Nachmittag werden die Impulse des Vormittags in drei partizipativen Online-Workshops zu den Themen „Teilhabe durch Arbeit“, „Diversität im Arbeitsmarkt Kultur“ und „Chancengleichheit im Arbeitsmarkt“ vertiefend diskutiert. Sie sind herzlich eingeladen, den Livestream zu verfolgen und an den Online-Workshops teilzunehmen.