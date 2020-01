06.02.2020: Vorstellung Politik & Kultur Schwerpunkt „Kulturerbe Fasching-Fastnacht-Karneval“ in Mainz

Wann: 6. Februar 2020, 11 Uhr

Wo: Haus am Dom, Liebfrauenplatz 8, 55116 Mainz

In Kooperation mit dem Erbacher Hof – Akademie des Bistums Mainz, wird am 6. Februar 2020 im Mainzer Haus am Dom die Schwerpunktausgabe von Politik & Kultur zum Thema „Kulturerbe Fasching-Fastnacht-Karneval“ Presse und Öffentlichkeit präsentiert.

Denn Fasching-Fastnacht-Karneval ist ein wichtiges Kulturereignis und auch die Karnevalsverbände gehören zum Kulturbereich.



Vorstellung des Schwerpunktes „Fasching-Fastnacht-Karneval“ in Politik & Kultur mit: